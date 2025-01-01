ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل ختام الجولة السابعة

ترتيب الدوري المصري، تختتم اليوم الأربعاء مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهتي مودرن سبورت ضد الاسماعيلي، وغزل المحلة ضد البنك الأهلي.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1 الزمالك 14 نقطة

2 بيراميدز 14 نقطة

3 الأهلي 12 نقطة

4 سيراميكا كليوباترا 12 نقطة

5 المصري البورسعيدي 12 نقطة

6 زد اف سي 10 نقاط

7 فاركو 10 نقاط

8 بتروجيت 9 نقاط

9 الاتحاد السكندري 9 نقاط

10 غزل المحلة 8 نقاط

11 طلائع الجيش 8 نقاط

12 الإسماعيلي 6 نقاط

13 حرس الحدود 6 نقاط

14 إنبي 6 نقاط

15 الجونة 6 نقاط

16 سموحة 5 نقاط

17 البنك الأهلي 5 نقاط

18 مودرن سبورت 4 نقاط



جدول ترتيب الدوري المصري

وأعلنت لجنة الحكام تعيين الحكم الدولي أمين عمر لإدارة مباراة مودرن سبورت ضد الإسماعيلي، على الرغم من شكوى الزمالك ضده عقب مباراة الفريق الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الإسماعيلي مودرن

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة مودرن سبورت، في الجولة 7 من مسابقة دوري nile، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء.

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