أخبار الرياضة اليوم.. عرض ضخم من باريس لضم محمد صلاح.. الزمالك يستعد لإعلان تجديد عقد زيزو.. بعثة الأهلي تصل الجزائر

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كشف مصدر بنادي الزمالك عن آخر تطورات تجدبد عقد أحمد مصطفى زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال المصدر: "الزمالك أنهي اتفاقه مع زيزو علي تجديد التعاقد لمدة موسمين بخلاف الموسم الحالي ويستعد النادي من أجل الإعلان الرسمي عن تجديد عقد زيزو ".

قدم نادي باريس سان جيرمان عرضًا مغريًا للمصري محمد صلاح، نجم ليفربول، خلال الموسم الحالي.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في الصيف المقبل، ويستطيع التفاوض والتوقيع الآن مجانًا مع أي نادٍ.

وكتب رومان كوليه جودين، الصحفي الشهير بشبكتي "يورو سبورت وسكاي سبورتس"، على حسابه في "إكس": "باريس سان جيرمان يرغب بشدة في التعاقد مع محمد صلاح في الصيف المقبل، ويعرض عليه راتبًا أسبوعيًّا قدره 500,000 يورو لمدة 3 مواسم".

وأضاف: "بينما يقدم ليفربول عرضًا لتمديد عقد صلاح مع تخفيض طفيف في الراتب، ليصبح 400,000 يورو أسبوعيًّا لمدة موسمين فقط".

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي مقر إقامة الفريق في الجزائر وذلك في إطار استعدادات الأحمر لمواجهة شباب بلوزداد بعد غد الجمعة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار هواري بومدين في الجزائر، وذلك استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد بعد غد الجمعة، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وكانت بعثة النادي الأهلي غادرت ظهر اليوم الأربعاء مطار القاهرة إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد بعد غد الجمعة في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا، لتأكيد تنفيذ التوصيات التي صدرت اليوم عن النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيقات بشأن وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقى.

أعلنت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي الانتهاء من إصدار اللوائح الطبية ولائحة إجراءات وضوابط السفر.

وتضمنت اللائحة الخاصة بالاشتراطات الطبية ما يتعلق بإلزام الهيئات الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، وتعديلاته، وقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، بالعمل على حماية صحة الرياضيين والحد من مخاطر الوفيات المفاجئة أثناء التدريب أو المنافسات الرياضية والممارسة العامة، ووضع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات الفحص الطبي التي من شأنها الحفاظ على الرياضيين باعتبارهم أحد أهم ركائز الهيئة الرياضية والتي يجب الحفاظ عليها لما تتكبده الهيئة من أموال لإعدادهم وتأهيلهم ليصبحوا أحد موارد الهيئة المالية، وإجراءات الفحص الطبي الدوري الشامل وتقييم الحالات ووضع الخطط الاستباقية الفعالة للحالات الصحية المفاجئة.

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة وأعضاء مجلس الإدارة من التصور الجديد في زيادة بدلات الحكام بداية من اليوم الأربعاء 1 يناير 2025.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إن يتحمل هو كافة المصاريف الخاصة بالحكام جميع المسابقات التي تنظمها الاتحاد واللجان الفرعية عدا مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فاز أرسنال على مضيفه برينتفورد، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب «جريفين بارك»، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي.

بدأت المباراة بسيطرة من لاعبي أرسنال على مجريات الأمور دون خطورة حقيقية على المرميين، حتى الدقيقة 12 التي شهدت تقدم برينتفورد بهدف عكس سير اللقاء، عن طريق برايان مبويمو بعد تمريرة من ميكيل دامسجارد إلى مبويمو الذي انطلق وسددها من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمني سكنت يسار المرمى.

وفي الدقيقة 28، تألق ديفيد رايا حارس أرسنال بعد تصدي رائع على مرتين لتسديدة كيان لويس بوتر من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 29، نجح أرسنال في إدراك التعادل عن طريق جابريل جيسوس، بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء من توماس بارتي تصدي لها فليكن حارس مرمى برينتفورد ولكن تابعها بامتياز جيسوس وسددها سكنت المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تفوق لاعبو أرسنال بشكل كامل، ونجحوا في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 50 عن طريق ميكيل ميرينو، بعد ركلة ركنية من الجهة اليمني نفذها نوانيري بكرة عرضية حاول إبعادها الدفاع ولكن سددها جيسوس ارتطمت بالدفاع ومن ثم تابعها ميرينو فى المرمى.

وفي الدقيقة 53، أحرز أرسنال هدفه الثالث عن طريق جابرييل مارتينيللي بعد كرة عرضية من الجهة اليمني من مارتن أوديجارد حاول إبعادها الدفاع ولكن استغل خطأ التشتيت مارتينيللي وسددها سكنت أقصى يسار المرمى.

بعدها حاول برينتفورد العودة للمباراة وتقليص النتيجة إلا أن جميع محاولاته لم ترتق إلى مستوى الخطورة، لينتهي اللقاء بفوز أرسنال 3 / 1.

ينتظر الدولي المصري محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول، العديد من التحديات المهمة في عام 2025، أهمها المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي مع الريدز، وأيضا ستكون عينه على حصد المزيد من الجوائز الفردية، وسيكون أبرزها بالتأكيد الكرة الذهبية.

وفي الأشهر المقبلة، قد يفوز محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا للمرة الثانية، بالإضافة إلى الحذاء الذهبي الرابع؛ إذ يتصدر قائمة هدافي البريميرليج برصيد 17 هدفًا، معادلًا الرقم القياسي الذي يحمله كل من آلان شيرر وتييري هنري.

وقد يصعد إلى المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين خلف شيرر وهاري كين وواين روني، وكل هذا من جناح لم ينضم إلى ليفربول إلا عندما كان في الخامسة والعشرين من عمره.

فاز نادي البنك الأهلي على نظيره غزل المحلة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد المحلة ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحرز نادي البنك الأهلي هدفه في الدقيقة السادسة عن طريق ياو أنور، قبل أن يتم إلغاء الهدف بداعي التسلل لتتدخل تقنية الفيديو وتؤكد صحة الهدف.

جاء الهدف من هجمة منظمة من لاعبي البنك الأهلي بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها أسامة فيصل بتمريرة لياو أنور المنطلق خلف المدافعين داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى.

انتهت مواجهة مودرن سبورت والإسماعيلي، بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بدأت المباراة بسيطرة من الإسماعيلي من خلال تمريرات قصيرة بين لاعبيه في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى الفريق المنافس.

وشهدت الدقيقة الثامنة أول فرصة لنادي مودرن سبورت بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مودرن سبورت على رأس فيجيري شون الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

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