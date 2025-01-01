مهاجما نتنياهو، جالانت يعلن استقالته من الكنيست

أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، استقالته من الكنيست.

جالانت يعلن استقالته من الكنيست

وأكد جالانت، في خطاب ألقاه، استمراره عضوًا في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأشار إلى أنه سيقدم الاستقالة رسميًا إلى رئيس الكنيست في وقت قريب، وفق ما أوردت شبكة "يورو نيوز".

استقالته مصحوبة بانتقادات شديدة لنتنياهو

جاءت استقالته مصحوبة بانتقادات شديدة لنتنياهو، متهمًا حكومته بتمرير قوانين تتعارض مع احتياجات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال جالانت إن سياسات الحكومة الحالية لا تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الأمنية للدولة، مبينا أن نتنياهو أقاله من منصبه بسبب موقفه الداعم لمصلحة البلاد.

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