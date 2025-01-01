موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 19

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، واصل محمد صلاح تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ 19 من البريميرليج.

ويتواجد صلاح في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا بفارق ثلاث أهداف عن هالاند مهاجم مانشستر سيتي ويتبقي للريدز مباراة مؤجلة مع إيفرتون.

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد الجولة الـ 19

محمد صلاح ليفربول 17 هدفا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 14 هدفا

أليكسندر إيساك نيوكاسل يونايتد 12 هدفا

كول بالمر تشيلسي 12 هدفا

كريس وود نوتينغهام فورست 11 هدفا

بريان مبيومو برينتفورد 11 هدفا

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 10 أهداف

نيكولاس جاكسون تشيلسي 9 أهداف

لويس دياز ليفربول 8 أهداف

يوان ويسا برينتفورد 8 أهداف

أولي واتكينز أستون فيلا 8 أهداف

جيمس ماديسون توتنهام هوتسبير 8 أهداف

نتائج الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي 0-2 مانشستر سيتي

إيفرتون 0-2 نوتينغهام فورست

كريستال بالاس 2-1 ساوثهامبتون

توتنهام 2-2 وولفرهامبتون

فولهام 2-2 بورنموث

وست هام 0 -5 ليفربول

إيبسويتش 2-0 تشيلسي

أستون فيلا 2-2 برايتون

مانشستر يونايتد 0-2 نيوكاسل يونايتد

برينتفورد 1-3 أرسنال

وعلى صعيد آخر خرج الدولي المصري محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول، من التشكيل المثالي لمسابقة الدوري الإنجليزي في العام 2024 الماضي.

نشرت شبكة "هوسكورد" العالمية، التشكيل المثالي لـ الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي ينحصر من بداية شهر يناير حتى ديسمبر من العام ذاته.

وشهد التشكيل المثالي غياب النجم المصري، محمد صلاح، عن التشكيل الأفضل لعام 2024، رغم أنه اللاعب الأكثر مساهمة تهديفية في الدوريات الخمسة الكبرى لهذا العام، كما غاب عن التشكيل أيضًا، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي.

التشكيل المثالي لـ عام 2024 في الدوري الإنجليزي

وجاء التشكيل المثالي لـ عام 2024 في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: مارك فليكين (برينتفورد).

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، جيمس تاركوفسكي (إيفرتون)، جابرييل (آرسنال)، جوسكو جفارديول (مانشستر سيتي).

خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي)، كول بالمر (تشيلسي)، إيبيريشي إيز(كريستال بالاس).

خط الهجوم: لويس دياز (ليفربول)، كاي هافيرتز (آرسنال)، بوكايو ساكا (آرسنال).

محمد صلاح يسعى لإزاحة أسطورة الدوري الإنجليزي في 2025

فيما ينتظر الدولي المصري محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول، العديد من التحديات المهمة في عام 2025، أهمها المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي مع الريدز، وأيضا ستكون عينه على حصد المزيد من الجوائز الفردية، وسيكون أبرزها بالتأكيد الكرة الذهبية.

محمد صلاح في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

وفي الأشهر المقبلة، قد يفوز محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا للمرة الثانية، بالإضافة إلى الحذاء الذهبي الرابع؛ إذ يتصدر قائمة هدافي البريميرليج برصيد 17 هدفًا، معادلًا الرقم القياسي الذي يحمله كل من آلان شيرر وتييري هنري.

وقد يصعد إلى المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين خلف شيرر وهاري كين وواين روني، وكل هذا من جناح لم ينضم إلى ليفربول إلا عندما كان في الخامسة والعشرين من عمره.

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