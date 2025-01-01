الأربعاء 01 يناير 2025
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خارج الحدود

خبير شؤون إسرائيلية يكشف أزمات نتنياهو الداخلية خلال الفترة الحالية

نتنياهو رئيس حكومة
نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

أكد أحمد شديد، خبير الشؤون الإسرائيلية، أن انتقاد الوزير السابق فى حكومة الاحتلال بيني جانتس، لإدارة العمليات واتخاذ القرارات داخل الكابينت في إسرائيل كان انتقادًا حادًا، خاصة في ظل الوضع الحالي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي لا يبدو في أفضل حالاته، ورغم ذلك، تشير استطلاعات الرأي إلى أن نتنياهو يحتفظ بمكانة متقدمة مقارنة بالأشهر الماضية.

 

أزمة نتنياهو في الكنيست 


وأضاف شديد"، خلال تصريحات من الخليل لـ قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو يواجه اليوم أزمة التصويت على الموازنة التي جرت أمس، إلى جانب العديد من الأحداث الأخرى، لافتًا، إلى أن رئيس وزراء الاحتلال يواجه عدة عوامل داخلية تدفعه للاستمرار في العمليات العسكرية على غزة وارتكاب المزيد من المجازر، بالإضافة إلى المناورة مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يطالب في كل ساعة بإعادة الاستيطان إلى قطاع غزة.

 

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الواقع الحالي في قطاع غزة 

وأشار، إلى أن الواقع الحالي في قطاع غزة لا يسمح بتحقيق الأهداف التي يسعى وزير المالية الإسرائيلي لتحقيقها، والمتعلقة بإعادة الاستيطان. وأوضح أنه يبقى النقاش الداخلي داخل الكابينيت والساحة الحزبية في الاحتلال هو المحور الرئيسي الآن، كما تطرق إلى العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في لبنان، قائلا: "البعض يحاول تصوير تعامل إسرائيل مع لبنان على أنه انتصار تكتيكي أو استراتيجي".

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نتنياهو الوزراء الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش بنيامين نتنياه بنيامين نتنياهو بيني جانتس رئيس الوزراء الإسرائيلي سموتريتش

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