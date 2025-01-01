الأربعاء 01 يناير 2025
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أخبار مصر

مصر تحقق قفزات نوعية في التحول الأخضر، وزارة البيئة تستعرض إنجازاتها

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
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 استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقريرًا مفصلًا حول الإنجازات التي حققتها الوزارة في هذا المجال خلال عام 2024.

وأكدت الوزيرة أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال حماية البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف.

 

وتضمنت أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها:

دمج البعد البيئي في كافة القطاعات: تم العمل على دمج البعد البيئي في كافة القطاعات التنموية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص: تم تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشروعات الخضراء، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين الأداء البيئي للشركات.

مواجهة التحديات البيئية العالمية: تم اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة التحديات البيئية العالمية مثل تغير المناخ وتلوث الهواء.

تحويل البيئة إلى قيمة مضافة للصناعة: تم العمل على تحويل البيئة إلى قيمة مضافة للصناعة، مما يساهم في رفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
 

الإجراءات التي تم اتخاذها لتحقيق هذه الإنجازات:

إطلاق مبادرات وخطط وطنية: تم إطلاق العديد من المبادرات والخطط الوطنية لتعزيز التحول الأخضر، مثل مبادرة "100 مليون شجرة" ومشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى.

تشجيع الاستثمار الأخضر: تم توفير حوافز للمستثمرين في المشروعات الخضراء، وتسهيل الإجراءات البيئية.

رفع الوعي البيئي: تم تنفيذ العديد من الحملات التوعوية لرفع الوعي البيئي لدى المواطنين.

تطوير التشريعات البيئية: تم تطوير التشريعات البيئية لتتماشى مع المعايير الدولية.
 

وأكدت الوزيرة أن مصر تسعى إلى أن تكون رائدة في مجال حماية البيئة والتحول الأخضر في المنطقة، وأنها تعمل على تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

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المشروعات الخضراء تشجيع القطاع الخاص مجال حماية البيئة مبادرة 100 مليون شجرة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ياسمين فؤاد

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