الخارجية الايرانية تستدعي السفير السعودي في طهران لهذا السبب

استدعت وزارة الخارجية الايرانية السفير السعودي في طهران، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة ضد تنفيذ بلاده حكم الإعدام بحق 6 مواطنين إيرانيين على خلفية اتهامهم بتهريب المخدرات.

الخارجية الإيرانية تستدعي السفير السعودي في طهران

وأعرب كريمي شصتي، المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الإيرانية، عن احتجاج وزارة الخارجية الشديد على هذا الإجراء، وقال: "لقد حكم على هؤلاء الأفراد بالإعدام قبل عدة سنوات من قبل النظام القضائي في هذا البلد بتهمة تهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية.

وتابع: خلال هذا الوقت، بذلت وزارة الخارجية جهودًا متواصلة لتوفير الخدمات القنصلية وتخفيف عقوبتهم، ومع ذلك، فإن تنفيذ أحكام الإعدام تم دون إخطار مسبق للسفارة وهو أمر غير مقبول على الإطلاق، ويخالف قواعد ومعايير القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية العلاقات القنصلية".

استدعاء السفير السعودي في طهران إلى وزارة الخارجية

وأضاف: "في هذا الصدد تم استدعاء السفير السعودي في طهران إلى وزارة الخارجية، وتم توجيه مذكرة له تعبر عن احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد وتناقض هذا الإجراء مع الاتجاه العام للتعاون القضائي بين البلدين، وضرورة تقديم التوضيح اللازم في هذا الشأن".

ومن المقرر أيضًا أن يغادر وفد قانوني قنصلي من وزارة الخارجية الإيرانية إلى الرياض لمتابعة الموضوع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.