الأربعاء 01 يناير 2025
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أخبار مصر

أول تعليق من نقيب الأطباء على تعديلات قانون المسئولية الطبية

د.أسامة عبد الحي
د.أسامة عبد الحي نقيب الأطباء

وجه الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، الشكر للجنة الشئون الصحية  بمجلس النواب، ومختلف الأحزاب، على الجهد الكبير الذي بذل خلال العديد من الاجتماعات لإصدار مشروع قانون المسئولية الطبية.

تعديلات قانون المسئولية الطبية إنجاز 

وأكد الدكتور أسامة عبدالحي، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية الذي عقد اليوم، أنه لا يدافع عن الاطباء فقط ولكن عن الاطباء والمرضى في ذات الوقت، مؤكدا أن ما انتهى اليه مشروع القانون يمثل إنجاز، وسيقوم بنقل تلك الصورة للأطباء، وخص بالشكر  رئيس مجلس النواب على جهوده والاستماع لطلبات نقابة الأطباء.

ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وكشف مصدر عن إضافة عدة تعديلات على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، استجابة للرأي العام الطبي عقب مناقشات مطولة بلجنة الصحة في مجلس النواب، حيث ثمن المصدر الدور المحوري الذي قام به الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير  الصحة والسكان بعرض كافة المقترحات الواردة للحكومة على رئيس مجلس النواب ولجنة الصحة.

 

إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم

 

‎وأوضح المصدر أن مناقشات لجنة الصحة والتي عقدت اليوم الأربعاء، توافقت على إدخال عدد من التعديلات على القانون، من أبرزها  إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، والاكتفاء بالغرامة والتعويض عن الخطأ الطبي، وكذلك التفريق بشكل واضح بين المضاعفات والأخطاء الطبية الوارد حدوثها  والأخطاء الطبية الجسيمة إلى جانب الموافقة على تعظيم دور اللجنة العليا للمسئولية الطبية واعتبارها «الخبير الفني» لجهات التحقيق، مما يجعل رأيها الفني أساسيًّا لدى جهات التحقيق.

 

وأكد المصدر أن إلغاء أي عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم يؤدي بالضرورة إلى عدم وجود حبس احتياطي في الأخطاء الطبية المهنية، لأن الحبس الاحتياطي لا يكون في القضايا التي يعاقب مرتكبها بالغرامة أو التعويض، كما تم التوافق على تغيير اسم القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بدلًا من وحماية المريض.

 

ضمان حقوق المرضى، مع التأكيد على طبيعة مهنة الطب وما قد يحدث من أعراض جانبية

 

‎وأضاف المصدر أن المناقشات والجلسات في عمومها أظهرت حرصًا كبيرًا على إيجاد التوازن ما بين ضمان حقوق المرضى، مع التأكيد على طبيعة مهنة الطب وما قد يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب والمراجع العلمية وكذلك الأخطاء الطبية غير الجسيمة والأخطاء الطبية الجسيمة التي تدل على عدم احتراز ورعونة واهمال.

 

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