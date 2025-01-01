بعد طلقة تحذير، تفاصيل مقتل مصري على يد الشرطة الإيطالية

لقي مواطن مصري مصرعه، اليوم الأربعاء، بنيران الشرطة الإيطالية في مدينة “ريميني” بعدما هاجم عدة أشخاص بسكين في ليلة رأس السنة، وفق وسائل إعلام إيطالية.

وأوضحت صحيفة “notizie.it ”، أن بلدة فيلا فيروتشيو، إحدى بلديات منطقة ريميني شهدت حادثة عنف هزت المجتمع المحلي، بعدما هاجم مواطن مصري مسلح بسكين 4 أشخاص في الشارع ما أثار الذعر والرعب بين الحاضرين.

مقتل مصري بنيران الشرطة الإيطالية إثر مهاجمته أشخاصا بسكين

وأضافت أن منفذ الهجوم أصاب شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، طعنًا ظهره أثناء تواجده عند ماكينة لسحب بعض الأموال.

وتابعت: سرعان ما تحول المشهد إلى فوضى، حيث واصل المهاجم الهجوم، مستهدفًا أيضًا زوجين مسنين وفتاة، منوهة بأن الأشخاص الخمسة لا توجد بينهم إصابات مميتة، لكن شابا من بينهم أصيب بجروح خطيرة.



وذكرت صحيفة ilpost الإيطالية الأربعاء، أن دوافع الهجوم غير معروفة حتى الآن.

طلقات تحذيرية تصيب الشاب المصري

وبعد الهجمات تدخلت دورية للشرطة وأطلقت طلقة تحذيرية في الهواء ثم أصابت الشاب المصري فقتلته، بحسب رواية الضباط.

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