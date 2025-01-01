الأربعاء 01 يناير 2025
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محافظات

رئيس جامعة سوهاج يلتقي وفدًا طلابيًا من المكسيك

جانب من وفد الجامعه
جانب من وفد الجامعه

التقى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، وفدًا طلابيًا من كلية الطب بإحدى الجامعات بدولة المكسيك وممثلين عن الجمعية العلمية الطلابية SMSA بكلية الطب بجامعة سوهاج، وذلك فى إطار برنامج التبادل الطلابي، ضمن أنشطة الجمعية العلمية وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي.

ورحب الدكتور حسان النعماني بالوفد الأجنبي وبأعضاء الجمعية العلمية الطلابية، مؤكدًا  حرص الجامعة علي تقديم كافة التيسيرات لمساعدتهم علي اتمام برنامجهم التدريبي واكتسابهم لعديد من المهارات، وأيضًا حرصها علي إثراء الحركة العلمية وتحقيق الانفتاح الحضارى والفكرى للطلاب بالتعرف على ثقافات الشعوب الأخرى، والتجارب العلمية في كافه المجالات، الي جانب العمل والتعاون المشترك بين المؤسسات العلمية العالمية.

 

وأوضح كل من الطالب عمر حمدى نائب رئيس الجمعية للشئون الداخليه والطالب عمر بحيرى مسئول لجنة التبادل الطلابي للوافدين بالجمعية ان الجمعية العلمية الطلابيه تستضيف سنويًا مجموعة من الطلاب من الجنسيات المختلفة كتبادل طلابي، حيث تضمنت الزيارة عددًا من الأنشطة العلمية، كالتدريب داخل الاقسام المختلفة بالمستشفي الجامعي الي جانب الانشطه الترفيهية كتنظيم الرحلات لزيارة معالم المحافظة، وعدد من المدن السياحية.

وفي نهاية اللقاء التقط الوفد الصور التذكارية مع الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة ببلدهم الثاني سوهاج، ورغبتهم في تكرار الزيارة مرة اخري.

 

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