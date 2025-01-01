الأربعاء 01 يناير 2025
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إهداء من مطرانية الأرثوذكس، أهالي قنا يحتفلون بالعام الجديد بأطول شجرة كريسماس (فيديو وصور)

أهالى قنا يحتفلون
أهالى قنا يحتفلون بالعام الجديد بأطول شجرة كريسماس

احتفل أهالي مدينة قنا الجديدة بأطول شجرة كريسماس تبلغ حوالي ٦ أمتار أهدتها مطرانية الأقباط الأرثوذكس لأهالي مدينة قنا الجديدة لتكون بمدخل المدينة.

وقد احتفل الأهالي بالشجرة، والتقطوا الصور التذكارية بجوارها احتفالًا بالعام الجديد 2025.

احتفالات الكريسماس على مستوى العالم

شجرة الكريسماس من أبرز مظاهر احتفالات الكريسماس على مستوى العالم، حيث تتزين الشوارع والميادين على مستوى العالم بشجرة الكريسماس.

وشجرة الكريسماس لها مظهر مبهج يعشقه الكبار والصغار، وفى عصرنا الحالى تحرص العديد من ربات البيوت فى مصر على تزيين المنزل بشجرة الكريسماس فى احتفالات رأس السنة.

ومؤخرًا اهتم المصريون بتزيين المنزل بزينة الكريسماس لإضفاء البهجة وأجواء الاحتفال بالمنزل ما يسعد الصغار كثيرا، وزينة الكريسماس أصبحت لا تقتصر فقط على شجرة الكريسماس مثلما يعتقد البعض، بل ظهرت أشكال مختلفة عديدة وبسيطة من الزينة.

أحدث صيحات موضة زينة شجرة الكريسماس لعام 2024

 وجاءت شجرة الكريسماس هذا العام بمزيد من أشكال الزينة المختلفة مثل البالونات والكرات والدباديب والورود والبابانويل وعلب الهدايا.

وألوان زينة شجرة الكريسماس مبهجة فهى عادة ما بين الأحمر والأخضر والذهبى والأبيض ويحتاج تزيينها وقتا طويلا وعادة تشترك فيه جميع أفراد الأسرة، وهي مناسبة مميزة كل عام.

طرق تزيين شجرة الكريسماس لعام 2024

وتقول أمنية ناجى مصممة ديكور الحفلات، إن شجرة الكريسماس أشكالها وأحجامها عديدة وليس شرط تزيين المنزل بالحجم الكبير، فيمكن شراء شجرة صغيرة وتزيينها بشكل بسيط وغير مكلف، خاصة أن الأسعار في وقتنا الحالي أصبحت مرتفعة لذا يمكن بأقل الإمكانيات تزيين الشجرة بشكل مبهر وبسيط وبتكلفة لا تذكر.

وأضافت أمنية، أنه على ربات البيوت بعد انتهاء الكريسماس فك الشجرة والزينة وحفظها بشكل جيد فى مكان بعيد عن الأطفال لاستخدامها فى العام القادم كما يقلل العديد من التكاليف.

وتابعت، أن شجرة الكريسماس هذا العام تختلف قليلا من حيث الزينة وأشكالها فلم تقتصر الزينة على علب الهدايا والبابا نويل وعصا الحلوى بل ظهرت بها البالونات الصغيرة والكرات والدباديب والورود بأشكال عديدة، ما جعل شكلها مبهجًا ومميزًا. 

واحتفل العالم برأس السنة الميلادية، واحتفالات الكريسماس 2025، وتعد شجرة الكريسماس من أبرز مظاهر الاحتفال بالعام الجديد، التي مع التطور التكنولوجي لم تعد مجرد شجرة يتم تزينها يدويًّا، بل تعددت أشكال وأحجام شجرة عيد الميلاد، وأيضًا أسعارها.

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احتفالات الكريسماس احتفالات رأس السنة قنا قنا الجديدة مطرانية الأقباط الأرثوذكس مدينة قنا الجديدة

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