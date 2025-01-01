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رياضة

أهلي 2005 يفوز علي بتروجيت برباعية في دوري الجمهورية للشباب

أهلي 2005
أهلي 2005

حقق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005  فوزًا كبيرًا على ضيفه بتروجت، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأربعاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري الجمهورية للشباب.

افتتح محمد أحمد «شيبا» التسجيل للأهلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وأضاف بنفسه الهدف الثاني بعد صراع على الكرة مع أحد المدافعين قبل أن يقتنص الكرة ويسددها في الشباك، ونجح حسام عادل في تسجيل الهدف الثالث بتسديدة بباطن القدم، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 3 - 0، وخلال الشوط الثاني سجل إبراهيم عادل الهدف الرابع بطريقة رائعة بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 4 - 0.

تشكيل أهلي 2005 أمام بتروجيت 

بدأ «أهلي 2005» المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: يوسف جمال ومعتز محمد ومعاذ عطية وطارق فوزي.

الوسط: إبراهيم عادل وأحمد وحيد وهشام مصطفى ومحمد رضا.

الهجوم: محمد أحمد «شيبا» وحسام عادل.

وشارك فارس خالد بدلًا من حسام عادل، ومحمود لبيب بدلًا من محمد رضا، وعزت منصور بدلًا من طارق فوزي، ومحمد زعلوك بدلًا من محمد أحمد «شيبا»، وموفق الباشا بدلًا من هشام مصطفى.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2005» رصيده إلى 28 نقطة من الفوز في 8 مباريات والتعادل والفوز بركلات الترجيح في مباراتين، وخسارة مباراة واحدة، حيث فاز على إنبي 2 - 1، وعلى القناة 3 - 0، وعلى غزل المحلة بنفس النتيجة، وخسر أمام سموحة 0 - 1، وفاز على طلائع الجيش 4 - 0، وعلى الزمالك 1 - 0، وتعادل مع فاركو سلبيًا وفاز عليه بركلات الترجيح 3 - 2، وفاز على الجونة 4 - 1، وعلى النجوم 3 - 2، وتعادل مع مودرن سبورت 1 - 1، وفاز عليه بركلات الترجيح 4 - 3، وفاز على بتروجت 4 - 0، مسجلًا 25 هدفًا مقابل 5 في مرماه.

يضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلا من عبد الحميد حسن مديرًا فنيًّا، ومحمد نجيب مدربًا عامًّا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، ومحمد حمدي طبيب الفريق، والحفني عبد المقصود مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

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دوري الجمهورية دوري الجمهورية للشباب الأهلي النادي الأهلي بتروجت

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