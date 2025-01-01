الأربعاء 01 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي: 15.7 مليون سائح زاروا مصر في 2024 ونستهدف 18 مليون في 2025

15.7 مليون سائح
15.7 مليون سائح زاروا مصر في 2024
ads

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن قطاع السياحة المصري حقق أرقامًا مبشرة في عام 2024، حيث بلغ عدد السائحين الوافدين 15.7 مليون سائح، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف رفع هذا الرقم إلى 18 مليونًا خلال عام 2025.  

وأشار مدبولي إلى أن هذا الرقم كان من الممكن تحقيقه بالفعل لولا التحديات الإقليمية التي شهدتها المنطقة خلال العام الماضي، معربًا عن أمله في أن يسهم الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير في تحقيق هذا الهدف.  

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للسياحة من خلال التوسع في إنشاء الغرف الفندقية، بما يضمن استيعاب المزيد من السائحين، مؤكدًا أن قطاع السياحة يعد أحد أهم محركات الاقتصاد المصري ويشهد نموًا مستدامًا بفضل جهود الحكومة والقطاع الخاص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى مدبولي المؤتمر الصحفي الأسبوعي رئيس مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة رئيس الوزراء الغرف الفندقية

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يدعو القطاع الخاص للمشاركة في إدارة وتشغيل قلعة الصناعة بالمحلة الكبرى

مدبولي: تنفيذ مبادرة دعم الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه

أول تعليق لـ مدبولي بشأن فرض ضرائب على التليفون المحمول

مصر تستلم الشريحة الأولى من تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو (بث مباشر)

مدبولي: الدولة المصرية نجحت في سداد 39 مليار دولار من التزاماتها

تخصيص أراضٍ لإقامة جبانات للمسلمين والمسيحيين في محافظات أسيوط وقنا والأقصر

9 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم، تعرف عليها

الحكومة توافق على مشروع قرار لرئيس الجمهورية، اعرف التفاصيل

ads

الأكثر قراءة

وزير الأوقاف يستقبل الشاب محمود نجاح صاحب واقعة القطة الشهيرة

النيابة تعلن نتائج تحقيقاتها بشأن وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي

مدبولي يوضح موقف الحكومة من ضريبة الهواتف المحمولة المستوردة

أول تعليق لـ مدبولي بشأن فرض ضرائب على التليفون المحمول

9 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم، تعرف عليها

نهائي محتمل.. مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر يناير 2025 (انفوجراف)

إنستاباي تعلن عن عودة التطبيق للعمل بشكل طبيعي

أسماء سورة الشورى وفضائلها وما ورد بشأنها

منوعات

المزيد

لص يسرق مجوهرات بـ13 مليون دولار من جارة سفيرة إسرائيل لدى بريطانيا

مقطع مرعب، أمريكي كاد يقتل نفسه بلدغة أفعى سامة ليصبح مشهورًا (فيديو)

51 درجة تحت الصفر، تحذير من برد قارس في مدينة روسية (فيديو وصور)

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الاربعاء 1 يناير

إنستاباي تعلن عن عودة التطبيق للعمل بشكل طبيعي

تعرف على سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الأربعاء 1 يناير

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 1 يناير

المزيد

انفوجراف

نهائي محتمل.. مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر يناير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الشورى وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير حلم ركوب القطار في المنام وعلاقته بمواجهة التحديات وحل المشاكل

منها مضر والأصم، أسماء شهر رجب وفضائله والأعمال المستحبة فيه

المزيد
الجريدة الرسمية