مدبولي: 15.7 مليون سائح زاروا مصر في 2024 ونستهدف 18 مليون في 2025

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن قطاع السياحة المصري حقق أرقامًا مبشرة في عام 2024، حيث بلغ عدد السائحين الوافدين 15.7 مليون سائح، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف رفع هذا الرقم إلى 18 مليونًا خلال عام 2025.

وأشار مدبولي إلى أن هذا الرقم كان من الممكن تحقيقه بالفعل لولا التحديات الإقليمية التي شهدتها المنطقة خلال العام الماضي، معربًا عن أمله في أن يسهم الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير في تحقيق هذا الهدف.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للسياحة من خلال التوسع في إنشاء الغرف الفندقية، بما يضمن استيعاب المزيد من السائحين، مؤكدًا أن قطاع السياحة يعد أحد أهم محركات الاقتصاد المصري ويشهد نموًا مستدامًا بفضل جهود الحكومة والقطاع الخاص.

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