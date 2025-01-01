الأربعاء 01 يناير 2025
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أخبار مصر

أول تعليق لمدبولي بشأن فرض ضرائب على التيلفون المحمول

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء, فيتو
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قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن هناك شركات عالمية تقوم بتصنيع المحمول في مصر تشتكي من عملية تهريب التليفونات.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم إن الهدف من قرار فرض جمارك علي التليفونات القادمة من الخارج وهو حماية للصناعة الوطنية. 

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مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عملية تهريب التيلفونات مؤتمر صحفي اليوم حماية الصناعة الوطنية

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