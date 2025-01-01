الأربعاء 01 يناير 2025
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أخبار مصر

قرار عاجل من "المعلمين" في واقعة اعتداء طالب وولى أمره على مدرس بأطفيح

خلف الزناتي نقيب
خلف الزناتي نقيب المعلمين

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين رئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارًا باعتداء  طالب وولي أمره على معلم بالسب والقذف، ومحاولة ضربه بمدرسة الكداية الثانوية بمركز أطفيح التابعة لإدارة جنوب الجيزة.

نقابة المعلمين تتدخل للحفاظ على حق معلم اعتدى عليه طالب وولى أمره داخل مدرسة بأطفيح

وعلى الفور قام نقيب المعلمين بتكليف، محمد عبد الله وكيل النقابة العامة، باتخاذ كافة الإجراءات التى تحفظ حق المعلم قانونيا وأدبيا، وتكليف محامي النقابة الفرعية بمرافقة المعلم أثناء التحقيقات أمام النيابة.

 اعتداء طالب وولى أمره علي معلم داخل مدرسة بأطفيح


 وتواصل  محمد عبد الله وكيل النقابة العامة، مع أيمن كمال مدير ادارة أطفيح التعليمية، الذي أكد أن الاعتداء وقع عقب قيام المعلم بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، وفصل الطالب لمدة أسبوع بسبب سوء سلوكه، ما أدي إلى غضب الطالب وولى أمره، ليتفاجأ المعلم أثناء تواجده داخل المدرسة، بحضور الطالب ووالده، وقيامهم بتوجيه السباب له، كما حاولوا الاعتداء عليه بالضرب، ليقوم المعلم بتقديم بلاغ للنيابة ضد كل من الطالب وولى أمره. 

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وأوضح محمد عبد الله وكيل النقابة العامة، أن محامى النقابة الفرعية سوف يتخذ كافة الاجراءات القانونية للحفاظ على حق المعلم، وتقديم  الدعم القانونى الكامل له، لضمان تحقيق العدالة ضد الطالب وولى الأمر بسبب التعدى على المعلم داخل الحرم المدرسي.

 

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