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رياضة

حمد إبراهيم يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة مودرن في الدوري المصري

الإسماعيلي
الإسماعيلي

الدوري المصري، أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة مودرن سبورت، في المباراة التي تجمعهما بعد قليل على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

تشكيل الإسماعيلي أمام مودرن سبورت في الدوري المصري

وجاء تشكيل الإسماعيلي أمام مودرن سبورت في الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: كمال السيد

خط الدفاع: حاتم سكر، محمد عمار، محمد نصر، محمد بيومي.

خط الوسط: عبد الرحمن الدح، عماد حمدي، نادر فرج، إيريك تراوري، مروان حمدي.

خط الهجوم: خالد النبريصي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلا من أحمد عادل، على الملواني، هشام محمد،محمد عبد السميع، عبد الله محمد، محمد خطاري،عمر القط،عبد الله السعيد، محمد زيدان.

 

تشكيل مودرن سبورت أمام الإسماعيلي في الدوري المصري

فيما جاء تشكيل مودرن سبورت أمام الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى:  محمود جنش

خط الدفاع: باسم علي، محمد دسوقي، علي الفيل، عبد الرحمن رشدان، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، عبد الله حافظ، علي زعزع

هجوم: فيجيري، اينوك سكالا

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، محمد أميسي، خالد رضا، محمد صبري، أحمد كباكا، ارنولد ايبا، إبراهيم أجاسا.

 

موعد مباراة الإسماعيلي أمام مودرن سبورت 

من المقرر أن تقام مباراة مودرن سبورت ضد الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025 ويبدأ اللقاء تحديدا في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ويبحث كل فريق عن حصد الثلاث نقاط وتحسين موقفه بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري.

ويسعى الإسماعيلي لتحقيق فوزه الثاني في بطولة الدوري الممتاز في مباراة اليوم، فيما يسعى مودرن سبورت لتحقيق فوزه الأول بالبطولة هذا الموسم مغادرة المركز الأخير. 

وحصد الإسماعيلي 6 نقاط خلال مشواره بالدوري الممتاز هذا الموسم، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة، وتعادل في 3 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو الدراويش 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أخرى.

بينما حصد مودرن سبورت 4 نقاط فقط، بعدما خاض 6 مباريات، حيث تعادل في 4 مواجهات وخسر مباراتين، ولم يتذوق مودرن سبورت طعم الانتصارات حتى الآن في البطولة، وسجل لاعبو مودرن سبورت هدفين، واستقبلت شباكهم 6 أخرى.

 

وتختتم اليوم الأربعاء مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهتي مودرن سبورت ضد الاسماعيلي، وغزل المحلة ضد البنك الأهلي.

 

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم 

1 الزمالك 14 نقطة
2 بيراميدز 14 نقطة
3 الأهلي 12 نقطة
4 سيراميكا كليوباترا 12 نقطة
5 المصري البورسعيدي 12 نقطة
6 زد اف سي 10 نقاط
7 فاركو 10 نقاط
8 بتروجيت 9 نقاط
9 الاتحاد السكندري 9 نقاط
10 غزل المحلة 8 نقاط
11 طلائع الجيش 8 نقاط
12 الإسماعيلي 6 نقاط
13 حرس الحدود 6 نقاط
14 إنبي 6 نقاط
15 الجونة 6 نقاط
16 سموحة 5 نقاط
17 البنك الأهلي 5 نقاط
18 مودرن سبورت 4 نقاط

ثنائي أجنبي يقود هجوم مودرن سبورت أمام الإسماعيلي

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل ختام الجولة السابعة

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