الأربعاء 01 يناير 2025
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حوادث

النيابة تتسلم التقرير الطبي للمصابين بحادث انقلاب أتوبيس بطريق السويس

حادث انقلاب أتوبيس
حادث انقلاب أتوبيس بطريق السويس

تسلمت النيابة العامة ببدر، التقرير الطبي للمصابين في حادث انقلاب أتوبيس  بطريق السويس القاهرة ، وذلك لكشف ملابسات الواقعة. 

وكان قد انقلب أتوبيس على طريق السويس القاهرة، حيث أصيب 13 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب الأتوبيس الذى يستقلونه على طريق السويس القاهرة بدائرة مركز مدينة بدر، بينما تم إسعاف 20 راكبا آخرين فى مكان الحادث، وتم نقل 13 مصابا آخرين إلى مجمع السويس الطبي لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق السويس القاهرة. 

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب أتوبيس رحلات رقم د ه‍ ج 683 تابع لإحدى شركات السياحة قادما من شرم الشيخ ومتجها إلى القاهرة يستقله 34 راكبا بطريق السويس اتجاه القاهرة.

 

 

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