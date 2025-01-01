الأربعاء 01 يناير 2025
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محافظات

رئيس جامعة سوهاج يعلن تجهيز غرفتي عمليات بمستشفى الجراحات التخصصية

مستشفى الجامعى،فيتو
مستشفى الجامعى،فيتو

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه سيتم تجهيز غرفتي للعمليات بمستشفي الجراحات التخصصية الجديدة كدعم من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، وذلك بقيمه اجمالية قدرها ٩ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه، بهدف تقديم كافة أوجة الرعاية الصحية والطبية للمرضي علي مستوي عالي من الكفاءة والجودة.

تجهيز غرفتي للعمليات بمستشفى الجراحات التخصصية بسوهاج 

وأضاف النعمانى أنه جار تجهيز غرف العمليات، وتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات الطبية والعلاجية اللازمة لها، وذلك في ظل التزام الدولة المصرية بالاهتمام بالقطاع الصحي، وتقديم خدمات طبية على مستوى عال من الكفاءة لأهالينا من المرضي من مختلف محافظات الصعيد خاصة أن مستشفى الجراحات التخصصية من المستشفيات المهمة التى سوف تنضم إلى منظومة المستشفيات الجامعية بسوهاج خلال الشهور القليلة المقبلة، وسوف توفر الخدمات الطبية فى جراحات القلب والصدر، والمخ والأعصاب والعظام، والتى تعتبر من الجراحات الدقيقة، وتمثل عائقا كبيرا أمام الفئات محدودة الدخل فى حالة إجرائها فى المنشآت الطبية الخاصة نظرًا لارتفاع تكلفتها المادية.

 

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إن هذا الدعم سوف يشمل تجهيز كافة الأجهزة الخاصة بغرف العمليات.

وأضاف الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ان مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع سوف تقوم بتجهيز غرفتين العمليات داخل مستشفي الجراحات المتخصص بالمستشفى الجامعي القديم، والذي سيتم تشغيله قريبا عقب الانتهاء من أعمال التجهيز.

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الجراحات المتخصصة الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية المستشفيات الجامعية بسوهاج المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية رئيس مجلس ادارة المستشفيات رئيس جامعة سوهاج

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