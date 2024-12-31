ضبط سيدة تنتحل صفة طبيبة جلدية في سوهاج

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن نجاح فريق من تفتيش العلاج الحر تحت إشراف الدكتور محمد سعد مدير إدارة العلاج الحر من ضبط سيدة تدعى ه ب أ، حاصلة على بكالوريوس اقتصاد ومحل إقامتها القاهرة وتنتحل صفة طبية جلدية وتدير مركز للتجميل بقلب محافظة سوهاج.

وأوضح دويدار انه تم ضبط الطبية المزيفة وهي تمارس مهنة الطب دون وجه حق او مؤهلات ترهلها لذلك مما يعد خطرًا داهم علي صحة المواطنين مدعية أن المركز المزيف يقوم بإجراء علاج وتجميل البشرة وتساقط الشعر وأعمال التجميل المتطورة كما أن الطبيبة المزيفة تقوم بكتابة أدوية للمرضى بأسعار مرتفعة للغاية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد سعد مدير إدارة العلاج الحر انه تم ضبط دفتر الروشتات وأجهزة الديرمابن وبلازماج وميزوثيرابي وبعض الكريمات والزيوت الخاصة بالتجميل وعلي الفور تم اتخاذ اللازم وتحرير المحاضر وتوالت النيابة التحقيق.

جدير بالذكر أن هذه الحالة هي الثانية لضبط منتحلي الصفة خلال هذا الأسبوع لصحة سوهاج .

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