مدبولي: الدولة المصرية نجحت في سداد 39 مليار دولار من التزاماتها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن العام الماضي كان مليئًا بالتحديات الصعبة سواء على الصعيدين الداخلي أو العالمي، لكنه أشار إلى أن الدولة المصرية تمكنت من تجاوز هذه التحديات بنجاح.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة المصرية تمكنت من سداد نحو 39 مليار دولار من التزاماتها المالية، مؤكدًا أن الدولة لديها خطط استراتيجية تهدف إلى استكمال سداد باقي التزاماتها المستقبلية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الخطوات تعكس القدرة الفائقة للاقتصاد المصري على التكيف مع الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الصعبة، بالإضافة إلى الاستمرار في تحقيق الاستقرار المالي في ظل الأزمات العالمية الراهنة.

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