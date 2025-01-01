رئيس الوزراء: تمكنا من تجاوز تحديات العام الماضي ونطمئن المواطنين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة تمكنت من تجاوز تحديات العام الماضي، قائلًا: “نطمئن المواطنين بأننا قادرون على تحمل أي أعباء”.

وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي اعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن التفاهم من صندوق النقد هو شهادة ثقة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك في إطار خطة واضحة لتحقيق الاستقرار

الحكومة توافق على مشروع قرار لرئيس الجمهورية، اعرف التفاصيل

قرارات مجلس الوزراء اليوم، ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إعداد "خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر"، وذلك بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.

وتتضمن الدراسة تحديد الكميات الحالية من انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، وأهداف محددة لنسب الخفض لتلك الانبعاثات وجدول زمني لتحقيقها، مع تحديد مشروعين لخفض انبعاثات الميثان ليتم تنفيذهما كأولوية، بالإضافة إلى إعداد مقترحات لتشريعات أو سياسات داخلية لخفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول.

ويأتي ذلك في ضوء الإعلان عن خطوات تنفيذية للمساهمة في خفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، والذي يأتي في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن انضمام مصر للتعهد العالمي للميثان المعنى بالبترول والغاز.

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