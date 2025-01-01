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أخبار مصر

مدبولي: معدل نمو الاقتصاد المصري وصل إلى 3.5% في الربع الأول من العام المالي

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فيتو

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، عن تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، مقارنة بـ2.7% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.  

وجاء هذا الإعلان استنادًا إلى التقرير الذي قدمته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية مؤخرًا، حيث أشارت إلى استمرار تحقيق قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات، والتنمية البشرية والاجتماعية، معدلات نمو إيجابية، بما يعكس نجاح رؤية الدولة في التنويع الهيكلي للاقتصاد.  

 

وأكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة السياسات الإصلاحية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مشيدًا بالتحسن الملحوظ في قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية، بالرغم من التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

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