خبير يكشف التحولات الإستراتيجية في سياسة مصر الأفريقية خلال 2024

كشف الدكتور رمضان قرنى، خبير الشؤون الأفريقية عن التحولات الاستراتيجية في سياسة مصر الأفريقية خلال العام المنقضى.

وقال الدكتور رمضان قرنى: شهد العام 2024 ما يمكن أن نسميه بتحولات نوعية واستراتيجية في توجهات وسياسة مصر تجاه القارة الأفريقية، تبلورت في العديد من المؤشرات والتحركات على النحو الآتي:



تعدد دوائر حركة السياسة المصرية

أولا: تعدد دوائر حركة السياسة المصرية، فبجانب الدوائر التقليدية حوض النيل والسودان وشرق أفريقيا، برزت على أجندة صانع القرار المصري دوائر القرن الأفريقي، ومنطقة الساحل والصحراء، ومنطقة البحيرات العظمى ووسط أفريقيا، كدوائر مهمة للتحرك المصري في القارة.



صياغة نظام أمني بمنطقة القرن الأفريقي

ثانيا: السعي المصري بالتعاون مع الشركاء في منطقة القرن الأفريقي ( إريتريا والصومال وجيبوتي" لصياغة نظام أمني بتلك المنطقة يرتكز على احترام سيادة والدول ووحدة ترابها، ويعلي من شأن قواعد القانون الدولي.

ثالثا: تكثيف نهج "دبلوماسية" القمة خاصة تجاه دول الصومال والجابون وإريتريا وموريتانيا والجزائر والسودان.



توقيع اتفاقات للتعاون العسكري مع دول أوغندا والجابون والصومال والكاميرون

رابعًا: توقيع اتفاقيات للتعاون العسكري مع دول أوغندا والجابون والصومال والكاميرون ترسخ مرحلة مهمة من التعاون، في ضوء الجهود المصرية لدعم وبناء القدرات الوطنية الأفريقية في المجالين الشرطي والعسكري، من خلال آلية التدريب، والإمداد بالمعدات والأجهزة، والمساهمة في إعادة بناء المؤسسات الأمنية.



إعلان القاهرة المشاركة في بعثة حفظ السلام الأفريقية بالصومال

خامسا: التشبيك المصري مع الجهود الإقليمية لحفظ الأمن في الصومال والسودان ومنطقة الساحل والصحراء، ولعل أهمها إعلان القاهرة المشاركة في بعثة حفظ السلام الأفريقية بالصومال مطلع عام 2025.



سادسا: فتح المجال أمام الاستثمارات المصرية بدول القارة، وتقديم الدعم لرجال الأعمال والمستثمرين، من خلال تنشيط مجالس رجال الأعمال الثنائية مع دول القارة، ووجود المستثمرين المصريين ضمن الوفود الرسمية الزائرة لقارة أفريقيا.



تنشيط دور المؤسسات الأفريقية المعنية بحفظ السلم

سابعا: تنشيط دور المؤسسات الأفريقية المعنية بحفظ السلم، وعلى رأسها مجلس السلم والأمن الأفريقي، من خلال تعزيز منظومة الأمن والاستقرار الجماعي بالقارة الافريقية ودفع جهود التنمية والتكامل القاري وإعادة الإعمار، وذلك باعتبار مصر إحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي وريادتها لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، ورئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة التنمية الأفريقية "نيباد".



استمرار الجهود المصرية لتعزيز الاستقرار في منطقة الساحل

ثامنا: استمرار الجهود المصرية لتعزيز الاستقرار في منطقة الساحل، ودعم جهود الحكومات الوطنية ومؤسسات الدولة، وبما يمكنها من الاضطلاع بمهامها في حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار، وبسط سيطرتها على كافة أراضيها والتصدي للجماعات الإرهابية.

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