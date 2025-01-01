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رياضة

تحديد موعد عودة طاهر محمد طاهر للملاعب

طاهر محمد طاهر،فيتو
طاهر محمد طاهر،فيتو

غاب طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي، عن رحلة الفريق إلى الجزائر استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا.


الأهلي كشف في وقت سابق عن تعرض طاهر محمد طاهر للإصابة بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجي.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، أن طاهر سيعود بعد 3 اسابيع للتدريبات الجماعية.

 

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على تشكيل الفريق لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري الجمعة المقبل بدوري أبطال أفريقيا.

 

تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد 

 

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - أشرف داري - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل "كوكا" أو محمد مجدي "أفشة" - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - رضا سليم

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره  شباب بلوزداد الجزائري في المباراة المقرر أن تجمع الفريقين يوم الجمعة الموافق 3 من شهر يناير الجاري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

وتسافر بعثة فريق الأهلي إلى الجزائر، اليوم الأربعاء، على متن طائرة خاصة استعدادًا لخوض مواجهة الفريق المرتقبة التي تجمعه أمام نظيره شباب بلوزداد ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويترأس بعثة الأهلي في الجزائر طارق قنديل عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء.

قائمة الأهلي امام شباب بلوزداد 

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفي شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله – أشرف داري – كريم الدبيس – خالد عبدالفتاح – أكرم توفيق.

خط الوسط:عمرو السولية – حسين الشحات  – إمام عاشور – مروان عطية –  أحمد نبيل كوكا – مصطفى أبو الخير- كريم وليد- عمر الساعي – محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبوعلي – محمود كهربا – سمير محمد.

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