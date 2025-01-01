الأربعاء 01 يناير 2025
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اقتصاد

الإحصاء: مصر تسجل تحسنا طفيفا في أدائها بمؤشر التنمية البشرية

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء

رصدت دراسة أعدها  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن “  أثر جودة التعليم على التنمية البشرية المستدامة في مصر”  العلاقة بين جودة التعليم والتنمية البشرية المستدامة في مصر خلال الفترة من 1996 إلى عام 2021. واعتمدت الدراسة على المنهج القياسي من خلال إجراء انحدار باستخدام المربعات الصغرى العادية باستخدام طريقة  التمهيد bootstrap. 


التنمية السليمة تبدأ بالتعليم الجيد تدريجيًا 

وقالت الدراسة إن التنمية السليمة تبدأ بالتعليم الجيد تدريجيًا حيث يتم من خلاله تعليم الطالب كيف يكون عضوًا فعالًا ونشيطًا في المجتمع الذي يعيش فيه وهنا يتضح شكل العلاقة بين التعليم والتنمية المستدامة في كافة المجالات ولا يمكن للتنمية أن تحقق أهدافها إلا إذا توافرت القوى البشرية المدربة والمؤهلة، وبالتالي فإن التعليم يعتبر الأساس في عملية التنمية المستدامة في المجتمع. 

 

إدارة التنمية المستدامة لا تتم إلا من خلال المؤسسات التعليمية

وقالت الدراسة  ان هناك الكثير من الدراسات التي تشير إلى أن إدارة التنمية المستدامة لا تتم إلا من خلال المؤسسات التعليمية وذلك بتفعيل وظائفها الرئيسية في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع ومن خلال ما تخرجه من أفواج قادرة على سد حاجات المجتمع. 

 

كما أن التعليم وجودته غاية أساسية في تطور الدول وفي ضمان تنميتها المستدامة، فالتعليم يعتبر حجر الأساس في عملية التنمية، وأن نجاح التنمية في أي مجتمع من المجتمعات يعتمد اعتمادا كبيرًا على نـجاح النظام التعليمي في هذا المجتمع وهكذا يرتبط التعليم ارتباطا مباشرا بالتنمية على اعتبار أن الإنسان هو محور عملية التنمية.  


مصر تسجل  تحسنا طفيفا في أدائها على مؤشر التنمية البشرية لتصل الى  0,73 
وتتلخص أهم نتائج وتوصيات الدراسة فيما يلي:


1- سجلت مصر تحسنا طفيفا في أدائها على مؤشر التنمية البشرية من 0,696 في عام 2017 الى   0,707 في عام 2019، وبلغ المؤشر 0,73 تقريبًا في عام 2022، لتكون بذلك في فئة "التنمية البشرية المرتفعة".
2- تقدمت مصر في دليل التنمية البشرية بنحو 10 مراكز في الترتيب ما بين عامي 2017 و2022 حيث قفزت من المركز 115 عام 2017 إلى المركز 105 خلال عام 2022, مع تحسن أدائها.
3- تحسن مركز مصر حيث تحتل المركز الثالث عربيًا والثامن والثلاثون عالميًا فيما يتعلق بالترتيب العالمي للدول العربية من حيث جودة التعليم خلال عامي (2020- 2021).

 

ولقد جاءت تلك الدراسة في العدد رقم (108) من المجلة النصف سنوية (السكان - بحوث ودراسات) ويشمل هذا العدد عدة دراسات تحليلية هي:استراتيجية مقترحة لتفعيل دور المصريين بالخارج في دعم قوى الدولة الشاملة- أثر جودة التعليم على التنمية البشرية المستدامة في مصر- المعاملة الوالدية وعلاقتها بأساليب الضبط السلوكي للأطفال.الاقتصاد غير الرسمي في مصر.

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التعليم جودة التعليم الإحصاء الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء التنمية البشرية

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