حملة مكبرة لضبط الأسواق وإزالة الإشغالات في العامرية بالإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بحى العامرية ثانى بمحافظة الإسكندرية برئاسة دعاء قطب رئيس الحى حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم، وإزالة ورفع الإشغالات والإعلانات والتعديات وتحقيق السيولة المرورية، بتواجد سكرتير عام الحي وبمشاركة جميع الإدارات والجهات المعنية بالحي .



توجهت الحملة لشارع الكينج الجديد والطريق الصحراوي وشارع السفن، وأسفرت عن تحصيل ١٢٠٠٠ ألف جنيه غرامات فورية، وغلق وتشميع محل مطعم للمأكولات بدون رخص بشارع الكينج، ٩ محاضر مخالفات ما بين صحة وأمن صناعى، ٩ إنذار إعلانات، ورخص محلات، رصد بيئي ١ مخالفة، ٣ إخطارات لرخص المحلات، والمرور علي ٣ صيدليات، وتبين عدم وجود مخالفات .



كما تم التحفظ علي نحو ١٠ حالات إشغال متنوعة، وإزالة كافة الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية والكاوتش لتحقيق السيولة المرورية وفتح الطرق أمام المارة والسيارات،

جاء ذلك بتواجد إدارة إشغال الطريق الرقابة والرصد البيئي الإيرادات، رخص المحلات، شئون البيئة، وحدة الإزالة الفورية، مراقبة النظافة، المتابعة الميدانية بالإضافة إلي المحافظة والرقابة والرصد البيئي بالمحافظة،الطب البيطري، السلامة والصحة المهنية، الصرف الصحي، التموين، مفتش الأغذية، ممثلي المتابعة الميدانية بديون عام

وتأتي هذه الحملة تنفيذًا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية الذي شدد علي الاستمرار في تنفيذ مثل هذه الحملات لضبط ومراقبة الأسواق وفرض سيادة القانون.

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