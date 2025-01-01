نتيجة مسابقة الملتقى الفكري للمرحلتين الإعدادية والثانوية بقنا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا نتيجة مسابقة الملتقى الفكري للمرحلتين الأعدادية والثانوية والتي نظمها توجيه عام التربية الاجتماعية بالمديرية، وفق خطة العمل للعام الدراسى 2024-2025 م.

وأوضح هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا أنه بالنسبة للمرحلة الإعدادية أسفرت المسابقة عن فوز الطالب هاشم محمد أحمد مدرسة تحيا مصر 1 الرسمية لغات التابعة لإدارة قنا التعليمية والطالبة ديما خالد عبد القادر مدرسة الأعدادية بنات بادارة قنا التعليمية بالمركز الأول.

الطلاب الفائزين بقنا

فاز الطالب محمد شاذلى محمدين مدرسة الرسمية لغات التابعة لادارة قفط التعليمية والطالبة آلاء أحمد حسين مدرسة البنات الأعدادية التابعة لادارة فرشوط التعليمية بالمركز الثاني وفاز الطالب يوسف محمد عبده مدرسة الشهيد محمود عبدالفتاح التابعة لادارة نجع حمادى التعليمية والطالبة شادية مبارك سيد مدرسة ساجل البيقلى التابعة لادارة نجع حمادى بالمركز الثالث.

نتائج المرحلة الثانوية بقنا

وأضاف وكيل الوزارة، أنه وفق نتائج المرحلة الثانوية، حصد المركز الأول عبد الله عبد الباسط أبو المجد مدرسة الشهيد وسام منصور التابعة لإدارة فرشوط، والطالبة بسملة مصطفى أحمد مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات التابعة لادارة قنا التعليمية.

وفاز الطالب معاذ مصطفى محمود على مدرسة أبو بكر الصديق التابعة لادارة قنا والطالبة رضوى محمد على مدرسة قفط الثانوية المشتركة بادارة قفط التعليمية بالمركز الثانى، بينما فاز الطالب عبد الله محمود فاروق مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل التابعة لادارة نجع حمادى والطالبة وفاء دياب على مدرسة دشنا الثانوية المشتركة التابعة لادارة دشنا التعليمية بالمركز الثالث.

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