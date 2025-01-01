الأربعاء 01 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

عاشور يكلف جودة غانم بتسيير أعمال رئيس قطاع التعليم وأمين الأعلى لشؤون المعاهد

دكتور جودة غانم
دكتور جودة غانم

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتكليف الدكتور جودة غانم، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة حلوان، بتسيير أعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد.

وزير التعليم العالي يكلف الدكتور جودة غانم بتسيير أعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد

جدير بالذكر أن الدكتور جودة غانم شغل العديد من المناصب ومنها، مدير مركز البحوث التكنولوجية بجامعة حلوان، ومدير مركز الصيانة بجامعة حلوان، ونائب رئيس أكاديمية الشروق، وعميد المعهد العالي للهندسة بالشروق، وعضو لجنة الحكماء بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعضو بالمجلس الأعلى لشئون المعاهد الخاصة، وعضو اللجنة الاستشارية العليا بنقابة المهندسين، وعضو في اللجنة الدائمة بكود الكباري، وعضو في اللجنة الدائمة بكود المباني بالتربة المثبتة، كما حاز على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية لعام 2001، ودرع جامعة حلوان للتفوق العلمي، وشهادة تقدير من جامعة التشيك التكنولوجية ببراغ.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي أكاديمية الشروق التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور العلوم الهندسية المعاهد الخاصة جائزة الدولة التشجيعية جامعة حلوان

مواد متعلقة

5 موضوعات وافق عليها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بتشكيله الجديد

معهد تيودور بلهارس ينظم ورشة حول أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية

قيود تضعها شركات الطيران على حقيبة اليد بمتن الطائرة

المطارات المصرية تستقبل 28 مليون راكب خلال عام 2024

وزارة الطيران: ارتفاع عدد الركاب بالمطارات المصرية لـ22 مليون راكب في 2024

عضو هيئة تدريس بآداب عين شمس يحصد جائزة اتحاد المؤرخين العرب للعام

مدينة الأبحاث العلمية تناقش مشروعا لتحلية المياه بالطاقة الشمسية

وزير الطيران يستعرض خطة مصر للطيران في التعامل مع كثافة التشغيل خلال احتفالات رأس السنة
ads

الأكثر قراءة

9 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم، تعرف عليها

4274 جنيهًا لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب في أول أيام 2025

نهائي محتمل.. مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر يناير 2025 (انفوجراف)

بعد موافقة صحة البرلمان، 8 التزامات على مقدمي الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية

40 قتيلا ومصابا، أول فيديو لعملية الدهس فى مدينة نيو أورليانز الأمريكية

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة تتراجع 8 جنيهات في سوق العبور

ضريبة التليفون المحمول تثير ضجة بين المصريين.. النشطاء: امسكوا اللي بيهرب وحاسبوا المحلات والتوكيلات التجارية.. وتطبيق القرار بأثر رجعي مخالف للدستور

عرض ضخم من باريس سان جيرمان لضم محمد صلاح

منوعات

المزيد

مقتل 5 أشخاص خلال احتفالات رأس السنة في ألمانيا

حادث دهس يوقع ضحايا بين ضباط الشرطة بنيوزيلندا

انهيار جليدي يدمر جرافة أثناء تنظيف طريق في تركيا

تراشق بالبيض والطحين، طريقة غريبة لاحتفالات الإسبان بآخر أيام العام (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة تتراجع 8 جنيهات في سوق العبور

أسعار الفراخ البيضاء ترتفع 3 جنيهات في أول أيام 2025

المزيد

انفوجراف

نهائي محتمل.. مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر يناير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها مضر والأصم، أسماء شهر رجب وفضائله والأعمال المستحبة فيه

ما حكم الصيام تطوعًا في رجب وشعبان دون غيرهما؟ دار الإفتاء تجيب

من تفسير محمد سيد طنطاوي، جزاء مصاحبة النبي والجهاد معه

المزيد
الجريدة الرسمية