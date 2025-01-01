الأربعاء 01 يناير 2025
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أخبار مصر

كل ما تريد معرفته عن صرف معاشات يناير 2025 من بنك ناصر

بنك ناصر الاجتماعى،فيتو
بنك ناصر الاجتماعى،فيتو
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يزداد البحث من قبل أصحاب المعاشات والمستفيدين منه حول موعد صرف معاشات يناير 2025 من بنك ناصر.    

وقام بنك ناصر الاجتماعى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بفتح فروعه اليوم الأربعاء لصرف معاشات شهر يناير 2025. 

كل ما تريد معرفته عن صرف معاشات يناير 2025 من بنك ناصر

وقررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فتح فروع البنك المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، وذلك لتسهيل صرف المعاشات بمناسبة حلول أعياد الأخوة المسيحيين.

أماكن صرف معاشات شهر يناير 2025 

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن صرف المعاشات سيكون متاحًا من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي يبلغ عددها 98 فرعا، بجانب بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو عن طريق منظومة 123 التي تتيح الصرف ببطاقة بنك ناصر الاجتماعي من خلال ماكينات البنوك الأخرى أو من خلال فروع شركة فوري.

كل ما تريد معرفته عن صرف معاشات يناير 2025 من بنك ناصر،فيتو
كل ما تريد معرفته عن صرف معاشات يناير 2025 من بنك ناصر،فيتو

خدمات يقدمها بنك ناصر الاجتماعى لأصحاب المعاشات 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، فإن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم، خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل.

وفي ذات السياق أوضح  أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة أن فروع البنك سوف تفتح أبوابها من الساعة الثامنة والنصف حتي الساعة الثانية عصرا، مضيفا أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، كما سيتم إتاحة خدمة الصرف أيضا من خلال منافذ شركة فوري و“فوري بلس” الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية.

تعليمات لفروع بنك ناصر الاجتماعى بشأن صرف معاشات شهر يناير 

وأضاف أنه تم إصدار التعليمات بمتابعة انتظام حركة سير العمل وصرف المعاشات للعملاء بالجودة المطلوبة وعلى أكمل وجه وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت. 

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