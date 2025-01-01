كيف يواجه القانون ظاهرة تقطيع الأجرة بالمخالفة لقواعد المرور؟

ظاهرة تقطيع الأجرة واحدة من التحديات الشائعة في قطاع النقل العام بمصر، حيث يلجأ بعض سائقي وسائل النقل إلى تقسيم الرحلة الواحدة إلى مراحل متعددة دون مبرر منطقي، بهدف زيادة تكلفة الأجرة على الركاب، وهذه الممارسات تثير استياء المواطنين، وتشكل عبئًا إضافيًا عليهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وللتصدي لهذه الظاهرة، وضع القانون المصري مجموعة من الإجراءات والجزاءات التي تهدف إلى حماية حقوق الركاب وتنظيم حركة النقل.

ماذا تعني تقطيع الأجرة ؟

تقطع الأجرة هو قيام السائق بتقسيم خط السير إلى مسافات قصيرة، وفرض أجرة إضافية على كل مرحلة، على الرغم من أن التسعيرة الرسمية تغطي الرحلة بالكامل، ويؤدي ذلك إلى إثارة المشكلات بين السائقين والركاب، ويسيء إلى سمعة قطاع النقل العام.

ضوابط مواجهة ظاهرة تقطيع الآجرة في مصر

وفقًا للمادة 84 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، يُلزم السائق بالالتزام بالتعريفة المحددة من قبل الجهات المختصة وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية من الركاب، وفي حالة مخالفة التعريفة، يُعاقب السائق بغرامة مالية تتراوح بين 300 إلى 1500 جنيه مصري، مع إمكانية سحب رخصة القيادة لفترة زمنية محددة.

وتصدر المحافظات قرارات دورية تُحدد فيها تسعيرة الأجرة لكل خط سير، وتُعد مخالفتها جريمة يعاقب عليها القانون، كما تُشجع الجهات المعنية المواطنين على تقديم شكاوى ضد السائقين المخالفين عبر الخطوط الساخنة أو تطبيقات الهاتف المخصصة للنقل العام، ويتم تحويل الشكاوى إلى الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

يُفرض على السائق المخالف غرامة فورية تُحددها إدارة المرور، وقد تصل إلى الحد الأقصى في حالة التكرار ويمكن سحب رخصة القيادة لفترة تصل إلى 3 أشهر في حالات التكرار المتعمد وفي بعض الحالات، يُمنع السائق من مزاولة المهنة إذا ثبت تعمده استغلال الركاب بشكل متكرر.

ضوابط مراقبة السائقين في مصر

تقوم إدارات المرور بحملات تفتيش دورية لضبط المخالفين والتحقق من التزام السائقين بالتعريفة المحددة وتنفذ وزارة النقل ووسائل الإعلام حملات بين الحين والآخر لتوعية وتثقيف الركاب بحقوقهم وكيفية الإبلاغ عن المخالفات، كما يتم استخدام تطبيقات إلكترونية للإبلاغ عن المخالفات وتحديد التسعيرة الرسمية لكل خط سير.

تمثل ظاهرة تقطيع الأجرة انتهاكًا لحقوق المواطنين وتشويهًا لصورة قطاع النقل. ومن خلال تطبيق القانون بحزم، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي والرقابة الفعالة، يمكن الحد من هذه الممارسات وضمان تقديم خدمات نقل آمنة وعادلة للجميع.

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