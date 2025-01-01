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ثقافة وفنون

إيرادات ضخمة لفيلم الحريفة 2 ليلة رأس السنة

الحريفة
الحريفة

واصل فيلم الحريفة 2 الذي يقوم ببطولته نور النبوي وكزبرة، تصدر شباك التذاكر بدور العرض السينمائي منذ انطلاق عرضه.

 

إيرادات فيلم الحريفة 2

 وحقق فيلم “الحريفة 2” إيرادات بلغت 2.260.533 مليون جنيه في شباك التذاكر أمس الثلاثاء بدور العرض السينمائي.

وتدور أحداث الجزء الثاني من الحريفة تحت اسم "الريمونتادا"، حول فريق الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وعزمهم على استكمال الحلم سويًّا، ودخولهم الجامعة لأول مرة، وانبهارهم بها، مع وجود حريفة جدد داخل الفريق.

 

 

أبطال فيلم الحريفة 2 

 فيلم “الحريفة 2" (الريمونتادا) بطولة نور النبوي، ونور إيهاب، وأحمد غزي، وكزبرة، وعبد الرحمن محمد، وسليم الترك، وخالد الذهبي، ونورين أبو سعدة، وكريمة منصور والطفلة ريما مصطفى، وتأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد.

 

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الحريفة إيرادات الحريفة نور النبوي كزبرة ليلة رأس السنة

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