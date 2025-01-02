الخميس 02 يناير 2025
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اقتصاد

مصاريف إصدار بطاقة ميزة المدفوعة في بنك مصر

بنك مصر, فيتو
بنك مصر, فيتو

حدد بنك مصر مصاريف إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدما للعملاء.

وتبلغ مصاريف الإصدار85 جنيها مصريا، مع العلم بأن هذه المصاريف لا تنطبق علي ميزة الجامعات والهيئات والوزارات.


وينفرد بنك مصر بتقديم بطاقة ميزة المدفوعة مقدما متعددة المزايا وبدون فتح حساب، والتي تمكن العملاء من السحب والمشتريات محليا، والتي تصدر علي بطاقة الرقم القومي ابتداء من سن 16 سنة.

كما يمكن للعملاء استلام البطاقة في نفس اليوم، وذلك من خلال أي فرع من فروع بنك مصر، علما بأن مدة البطاقة عامين من تاريخ الإصدار ولا تجدد، ويمكن اتخاذ أي إجراء علي البطاقة من خلال أي فرع بدون التقيد بفرع محدد.

تخفيض العائد في بنك مصر 

ومن جانب آخر أعلن بنك مصر، تخفيض العائد على شهادتي ادخار "القمة" و"إيليت" بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات لتصبح 8% و6% سنويا بدلا من 8.5% و6.5% سنويا. 


ومن الجدير بالذكر أن شهادة "القمة" ذات عائد 8 % سنويًا، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب، بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويصرف العائد مقدمًا للثلاث سنوات (24%) تراكمي بالجنيه المصري، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

كما أن شهادة "إيليت" ذات عائد 6% سنويًا، هي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي، طبقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك. 

كما يمكن لحاملي شهادة إيليت الاقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من المعادل للقيمة الإسمية للشهادة بالجنيه المصري وبحد أقصي 10 ملايين جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

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