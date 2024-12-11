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"التموين": تشديد الرقابة على المخابز لضمان جودة رغيف الخبز

رغيف الخبز، فيتو
رغيف الخبز، فيتو
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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية  تعزيز آليات الرقابة  على المخابز الفترة المقبلة، لضمان الالتزام الكامل بمواصفات إنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم. 

 

وشددت على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تجاوزات أو مخالفات من المخابز قد تؤثر في استقرار منظومة الخبز أو جودة المنتج.

 

مخالفات المخابز والعقوبات المقررة لها

وكانت وزارة التموين  قد أصدرت التوجيه الوزاري رقم 175 لسنة 2024 والصادر في ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ والذي تضمن تنظيم عمل منظومة الخبز في كافة حلقات التداول بدءً من استلام الأقماح مرورًا بإنتاج الدقيق وصولًا لصرف الخبز للمواطنين مع التأكيد على ضرورة التزام المخابز بالأوزان والجودة والمواصفات المطلوبة لضمان توافر وجودة الخبز المُنتج يوميًا، ووصول الدعم إلى مستحقيه بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، و ضبط وحوكمة منظومة دعم الخبز والسلع التموينية.

وأشارت إلى أنه لوحظ  في ضوء تقارير الحملات الرقابية من تعدد شكاوى المواطنين من بعض المخالفات مثل نقص وزن الرغيف والتصرف في الدقيق المدعم في السوق السوداء وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

 

التموين: عقوبات المقررة على أصحاب المخابز بسبب تلك المخالفات 

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرارا بحظر على صاحب نشاط المخبز التمويني القيام بعدد من التصرفات تؤدي إلى عقوبات مقررة لأصحاب المخابز.

 

وحدد وزير التموين والتجارة الداخلية عدد من الأفعال تؤدي إلى عقوبات تصل إلى غلق المخبز والغرامات المالية، وهي:

غلق المخبز بدون إذن سواء من بداية اليوم أو قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز.

 

 خلط الدقيق المنصرف للمخبز من جهة الصرف المربوطة عليها المخبز بأي نوع آخر من الدقيق ولو كان بغرض تحسين جودة رغيف الخبز.

 

 بيع أي سلعة بخلاف رغيف الخبز أو بيع أي رغيف خبز بخلاف نوع الخبز المرخص للمخبز بتصنيعه بيع الخبز بدون البطاقات التموينية الذكية.. وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى، يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية بتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق النشاطين لمدة ستة أشهر.

 

استخدام ماكينة صرف الخبز في أي مكان آخر غير الأنشطة التموينية (مخبز سياحي حر سوبر ماركت أو غيرها)، وعليه يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلي القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى، يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية للتكلفه مع غلق المخبز لمدة 6 شهور.

 

التصرف في كمية من الدقيق المنصرف للمخبز ( وجود أرصدة على ماكينة  صرف الخبز وعدم وجود ما يعادلها من كميات دقيق بالمخبز)، عليه: 

 

يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلي القيمة النقدية لكمية  الدقيق الفعلية المتصرف فيها من واقع مراجعة الأرصدة،  وفي حالة  تكرار هذه المخالفة  خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى، يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لكمية الدقيق الفعلية المتصرف فيها من واقع مراجعة الأرصدة مع  خصم نسبة  25% من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز في تاريخ إثبات المخالفة، على أن يكون الخصم لمدة ثلاث أشهر.

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الدكتور شريف فاروق وزير التموين إنتاج رغيف الخبز بطاقات التموين منظومة دعم الخبز

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