الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

فقدان قارب يقل 84 مهاجرًا انطلق من سواحل موريتانيا

قارب مهاجرين، فيتو
قارب مهاجرين، فيتو

كشفت شبكة “سكاى نيوز” الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل عن فقدان  قارب يقل 84 مهاجرًا انطلق من سواحل موريتانيا.

 انقلاب قارب به 100 شخص على الأقل معظمهم من النساء 

وفي أواخر الشهر الماضى أعلنت السلطات النيجيرية، في بيان، أن 100 شخص على الأقل معظمهم من النساء أصبحوا في عداد المفقودين بعد انقلاب قارب كان يقلهم إلى سوق للمواد الغذائية بإحدى مناطق نهر النيجر في شمالي نيجيريا.

فقدان 100 شخص في حادث غرق قارب بنيجريا

وذكرت وكالة إدارة حالات الطوارئ في ولاية النيجر النيجيرية أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين.

وقال المتحدث باسم وكالة إدارة حالات الطوارئ في ولاية النيجر إبراهيم أودو برس: إن القارب كان ينقل الركاب من ولاية كوجي عبر النهر إلى ولاية النيجر المجاورة في وقت مبكر من الصباح عندما انقلب بمن فيه.

الافتقار إلى الطرق الجيد

وتشير تقارير إلى أن كوارث القوارب هذه شائعة في نيجيريا، خاصة في المجتمعات النائية حيث يؤدي الافتقار إلى الطرق الجيدة إلى ترك الكثيرين بدون طرق بديلة. وهذه هي المأساة الخامسة التي يتعرض لها أكثر من 100 راكب في شمال نيجيريا ولا يعرف.

دفنوهم بالصرف الصحي، صدفة تقود للعثور على جثامين مهاجرين غير شرعيين فى ليبيا (صور)

إيطاليا تنقل مهاجرين مصريين إلى ألبانيا على ظهر سفينة حربية (فيديو وصور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موريتانيا فقدان قارب النيجر مهاجرين

مواد متعلقة

بينهم مصريون، تحرك عاجل من رئيسة المكسيك والجيش بعد مقتل مهاجرين على حدود جواتيمالا

فرنسا تعلن مصرع مهاجرين أثناء محاولتهما عبور المانش

قتيل و11 مفقودا في انقلاب زورق مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

الأكثر قراءة

تعرف على المدرب الأقرب لتدريب الزمالك بعد رحيل جوميز

رد صادم من جوميز على محاولات الزمالك واقتراح جديد بشأن أحمد مجدي

وجَّه رسالة قوية لنتنياهو، توفيق عكاشة يكشف مصير سوريا ومخطط إسرائيل القادم بدولة عربية

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

1628 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في الصاغة

مسؤول روسي يكشف مفاجأة حول تسليم موسكو بشار الأسد للجنائية الدولية

سعر الليرة السورية مقابل الدولار والعملات اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

شرز بالموتور، أول فيديو لحريق أتوبيس يقل سودانيين في الأقصر

منوعات

المزيد

تحليل الجينات ينفي صلة أحد المفرج عنهم من صيدنايا بعشيرة أردنية

سيلينا جوميز: أريانا جراندي تواصلت معي بعد ترشيحي لجوائز جلولدن جلوب

عرض أفلام شادي عبد السلام بسينما متحف الحضارة اليوم

السماء الحمراء، الحرائق تحاصر مدينة أمريكية والسكان يفرون

المزيد

خدمات

المزيد

30 جنيها سعر السكر اليوم الأربعاء بالأسواق

نتمنى السلامة للجميع، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم، ماذا يحدث؟

أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في الأسواق

سعر السكر اليوم الثلاثاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام ليفربول في دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان (1 – 3)

تفسير رؤية السفر للخارج في المنام وعلاقتها بقدوم الخير قريبًا

تفسير حلم حلق اللحية في المنام وعلاقته بخسارة مادية قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية