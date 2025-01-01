انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة جنوب الوادي

انتظمت جامعة جنوب الوادي، بمحافظة قنا،فى امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة، وذلك في إطار المتابعة اليومية لانتظام أعمال الامتحانات وحسن سير العمل.

وقام الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية لامتحانات كلية التجارة بحضور الدكتور صدام حسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

أعمال امتحانات الفصل الدراسي بقنا

وتتواصل أعمال الامتحانات اليوم بكليات العلوم، التربية، الآداب، الطب البيطري، الهندسة، التربية النوعية، التمريض، الصيدلة الاكلينيكية، طب الفم والاسنان، الزراعة، الاثار، الاعلام وتكنولوجيا الاتصال.

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