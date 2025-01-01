حادث دهس يوقع ضحايا بين ضباط الشرطة بنيوزيلندا

أعلنت الشرطة النيوزيلندية، في بيان اليوم الأربعاء، أن سائقا دهس شرطيين اثنين كانا يقومان بدورية مشاة في الساعات الأولى من يوم رأس السنة الجديدة، مما أسفر عن مقتل ضابطة منهما وإصابة آخر بجروح خطيرة.

حادث دهس في نيوزيلندا

وأحدث الهجوم ضجة كبيرة في نيوزيلندا، حيث يعد مقتل ضباط شرطة أثناء أداء واجبهم أمرا نادر الحدوث.

ووفقا لمفوض الشرطة ريتشارد تشامبرز، صدم السائق بسيارته الضابطين بسرعة أثناء قيامهما بدورية روتينية في ساحة انتظار سيارات في نيوزيلندا، قبل أن يستدير ويصطدم بسيارة شرطة.

خسائر الحادث في نيوزيلندا

وتم القبض على الجاني (32 عاما) ووجهت إليه تهم متعلقة بالحادث بعد وقت قصير من وقوعه، حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي، وسيمثل أمام المحكمة.

وتوفيت الضابطة في المستشفى المحلي بعد ساعات من الحادث، أما الضابط الآخر فهو في حالة خطيرة لكن يتوقع أن يتعافى بشكل كامل، بحسب تشامبرز.

وأصيب ضابط ثالث كان في سيارة الشرطة بارتجاج في المخ وأصيب شخصان آخران، أحدهما جاء لمساعدة الضباط المصابين.

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