ممدوح الليثي.. ترك الشرطة مبكرًا واحترف الكتابة.. جمع بين السيناريو والحوار والإنتاج.. الكرنك أبرز محطاته في السينما.. ووجع القلب أنهى حياته في مثل هذا اليوم

ممدوح الليثى، فنان بدرجة ممتاز، كاتب وسينارست، الذي أثرى شاشة السينما بمجموعة من الأعمال الفنية المميزة، قدم أفلاما ذات قيمة وأفكار بعيدا عن المكاسب المادية السريعة وأفلام المقاولات ليخلد اسمه في سجلات التاريخ السينمائي كمنتج ومؤلف مبدع، يهوى الشهرة والأضواء وفى نفس الوقت يملك الخبرة والإبداع فهو صانع نجوم من الطراز الأول، دارت حوله دائما الشائعات، وكانت له قضايا أمام المحاكم، رحل فى مثل هذا اليوم عام 2014.

ولد ممدوح الليثى عام 1937، وبدأ حياته ضابطا فى الشرطة كما حصل على ليسانس الحقوق عام 1960 وحصل على دبلوم معهد السيناريو عام 1964 وعمل في بداية حياته في الصحافة وكتب العديد من القصص على صفحات مجلات: روز اليوسف وصباح الخير ومجلة البوليس وجريدة الشعب وهو مازال طالبا بالشرطة في الفترة منذ عام 1957 حتى عام 1960، لكنه ترك الشرطة واتجه إلى المجال الذي طالما عشقه وأبدع فيه خلال أكثر من نصف قرن.

أفلام مثيرة للجدل

منذ بدأ ممدوح الليثى مشواره السينمائى فى الستينات فى مجال الإنتاج السينمائى وكتابة السيناريو، تخصص فى كتابة نوعية معينة من السيناريوهات والافلام السياسية والاجتماعية والوطنية والتى اثارت الكثير من الجدل وردود الافعال وقتها منها ثرثرة فوق النيل عام 1971، والكرنك.

ممدوح الليثى وابنه الاعلامى عمرو الليثى



كانت أول محطاته مع الكتابة للسينما عام 1969 عندما كتب ممدوح الليثى سيناريو فيلم "ميرامار" عن رواية للأديب نجيب محفوظ وجسد من خلاله التحولات الاجتماعية في مصر بعد أعقاب ثورة يوليو، كما كان موجودا ومشاركا بفاعلية عبر فيلمه الثاني "ثرثرة فوق النيل" والذي استطاع فيه الليثي أن يبرهن على عبقريته بكتابته لسيناريو متميز رصد فيه مدى الإحباط الذي أصاب الشعب المصري عقب نكسة يونيو.

وجاء فيلم "الكرنك" هو المحطة الأكبر والأهم في حياته السينمائية فلم يتوقف الأمر عند حد كتابة السيناريو والحوار بل إن الليثي لجأ لإنتاج العمل على نفقته هو الشخصية بعد عزوف منتجين عديدين عن الخوض فيه ليؤكد الليثي أنه رجل يسعى لتقديم فن يحترمه المشاهد ويقدره التاريخ السينمائي ويعتبر الكرنك أحد أفضل مائة فيلم سينمائي في تاريخ السينما المصرية.

جمع بين السيناريو والحوار

أعمال ممدوح الليثي بعد ذلك تنوعت بين كتابة السيناريو والحوار ومنها المذنبون، أنا لا أكذب ولكني أتجمل ، السكرية ، الحب تحت المطر، استقالة عالمة ذرة، امرأة سيئة السمعة، لا شيء يهم ، أميرة حبي أنا، ناصر 56، أما الأفلام التي شارك في إنتاجها منها: اتنين على الطريق ، فوزية البرجوازية ، الطريق إلى إيلات، المدمن وغيرها.

نجوم فيلم ناصر 56 الليثى ومحفوظ عبد الرحمن واحمد زكى

الى جانب كونه أشهر كتاب السيناريو شغل ممدوح الليثى العديد من المناصب: رئيس قسم السيناريو عام 1967، مراقب النصوص والسيناريو والإعداد عام 1973، مراقب على الأفلام الدرامية، عام 1979، مدير عام أفلام التليفزيون عام 1982، رئيس أفلام التليفزيون عام 1985، رئيس قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون، عام 1985، ثم رئيسًا لجهاز السينما، رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، نقيبا للسينمائيين اكثر من دورة.

وساهم ممدوح الليثي في إنتاج أروع الأعمال الدرامية والسينمائية على مدار سنوات طويلة، كما ساهم الراحل في تسويق عدة أعمال رائعة، من خلال ادارته لقطاع الإنتاج منها: عمر عبد العزيز، ليالي الحلمية، نصف ربيع الآخر، المال والبنون، فوازير شريهان ونيللي، ليسهم في خروج نحو 7 آلاف ساعة درامية و400 فيلم روائي، 600 فيلم تسجيلي.

ممدوح الليثى

حصل ممدوح الليثى على العديد من الجوائز أهمها: جائزة الدولة التقديرية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1992، جائزة من وزارة الثقافة عن عدة أفلام "السكرية" عام 1974، "أميرة حبي أنا" 1975، "المذنبون" عام 1976.

متاعب القلب كتبت النهاية

أصيب السينارست ممدوح الليثى بمتاعب فى القلب، وسافر الى المانيا للعلاج الا ان الاطباء هناك نصحوه بالعودة الى مصر، فعاد ليجرى عملية جراحية بالقلب بمستشفى الصفا، أجراها له جراح القلب، الدكتور أحمد عبد العزيز، وخرج الليثي من غرفة العمليات ليدخل بعدها غرفة العناية المركزة ليرحل عن 77 عاما، وكان آخر ظهور له قبل الجراحة فى عزاء الفنانة زهرة العلا.

مسابقة ودرع باسم الراحل

بعد رحيل السيناريست ممدوح الليثى فى مثل هذا اليوم الأول من يناير عام 2014 نظم مهرجان الإسكندرية السينمائى جائزة سنوية باسم ممدوح الليثى تمنح للفائزين ثلاثة جوائز قيمتها أربعين ألف جنيه مقدمة من الاعلامي عمرو الليثي نجل الكاتب الراحل، كما أعدت نقابة السينمائيين درعًا يحمل اسمه وشهادة تقدير، تقديرا لمسيرته الطويلة والتي أثرى خلالها الساحة الفنية والأدبية بالكثير من الأعمال.



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