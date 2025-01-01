الأربعاء 01 يناير 2025
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ثقافة وفنون

كده كفاية، جورج وسوف يتحدى العمر ويتألق في حفله بدبي (فيديو)

جورج وسوف، فيتو
جورج وسوف، فيتو

انطلق منذ قليل حفل سلطان الطرب جورج وسوف في دبي ضمن احتفالات رأس السنة والذي شهد إقبالًا كبيرًا.

 

حفل جورج وسوف في دبي 

وقدم جورج وسوف خلال حفله في دبي وهو جالس على كرسي نظرًا لتقدمه في العمر ووضعه الصحي عدد كبير من أغانيه الشهيرة ومن أبرزهم “سلف ودين” وأغنية “كدة كفاية”. 

ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان السوري جورج وسوف في الوقت الحالي للانتهاء من إحدى أغنياته الجديدة خلال الفترة المقبلة، والمقرر أن يتم طرحها قريبًا.

كان الفنان السوري الكبير جورج وسوف، علَّق على تطورات الأوضاع في سوريا وسقوط نظام بشار الأسد.

وقال سلطان الطرب في منشور له على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: "أتمنى لسوريا وطني مستقبلًا مشرقًا جامعًا تسوده المحبة والاستقرار والازدهار، مستقبلًا يليق بشعبها الغالي".

ويعد هذا أول موقف علني للمطرب السوري،عقب سقوط نظام الأسد، بعد الهجوم الخاطف الذي شنته فصائل المعارضة السورية المسلحة

 

ويرتبط جورج وسوف بصداقة قوية مع الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وقام بزيارات علنية له، وتم نشر تسجيلاتها عبر وسائل الإعلام.

 

وفي مطلع العام 2023، قدم وزير الإعلام السوري آنذاك، بطرس الحلاق، باسم بشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس، التعازي للفنان جورج وسوف في وفاة نجله وديع، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية أجراها.

وكان العديد من الفنانين السوريين عبروا عن موقفهم مما يجري في سوريا، بعد سيطرة الفصائل السورية المسلحة على دمشق، وإعلانها "محررة" فجر الأحد 8 ديسمبر الجاري، ومنهم الفنان أيمن زيدان، والفنان أيمن رضا، والفنانة سلاف فواخرجي، والفنان دريد لحام والفنان جمال سليمان الذي أبدى رغبته في الترشح رئيسًا لسوريا.

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