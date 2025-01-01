الأربعاء 01 يناير 2025
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أهالي الإسكندرية يحتفلون بالعام الجديد في أكبر المولات بسموحة (صور)

أهالي الإسكندرية
أهالي الإسكندرية يحتفلون بالعام الجديد، فيتو

أطلق المئات من أهالي الإسكندرية الألعاب النارية والبلونات الملونة فى بعض الميادين والشوارع العامة وفي أحد المولات الشهيرة بشرق الإسكندرية، التي شهدت زحاما شديدا للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة 2025، وسط مظاهر عارمة للاحتفال وتزينت  من أضواء وزينات أعدت خصيصًا لهذا الغرض.

وحرص المواطنين فى الساعات الأولى من بداية العام الجديد على إطلاق الألعاب النارية وارتداء الملابس الملونة من ملابس بابا نويل والتقاط الصور التذكارية والسلفي مع شجرة الكريسماس. 

 

وأقيمت شجرة عيد ميلاد ضخمة، ومجسم لعربة بابا نويل وبوابات مضاءة بالأنوار المبهرة ومجسم كتب عليه 2025 وتحولت أغطية أعمدة الإنارة على هيئة أجراس عيد الميلاد. 
 

الاستعداد لبداية العام 

واستعدت المنطقة لإطلاق البالونات في تمام الساعة ١٢ منتصف الليل مع بدء العام الجديد فعليًّا وإطلاق الألعاب النارية والليزر بالتزامن مع الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة، وسط تواجد أمني مكثف داخل المنطقة ومحيطها للتدخل في حال وجود أي ما يعكر صفو الليلية. 

الاحتفال برأس السنة الميلادية في الإسكندرية يختلف كثيرًا عن باقي المحافظات، وخاصة بمنطقة سموحة شرق المدينة، حيث يجري الاستعداد للاحتفال برأس السنة بشكل مختلف، من مجسمات لبابا نويل وعربته وشجرة الكريسماس. 

وكان قد شهدت محافظة الإسكندرية على مدار ثلاثة أيام متواصلة هطول الأمطار الغزيرة على مناطق شرق وغرب ووسط المحافظة وذلك تزامنا مع نوة رأس السنة الميلادية وسط انتشار سيارات الصرف الصحي والعاملين بها لرفع تراكمات مياه الأمطار من شوارع وميادين المحافظة.

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العام الجديد الكريمساس الاحتفال برأس السنه جرين بلازا الاسكندرية

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