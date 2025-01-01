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اليوم، انعقاد النسخة الخامسة لمنتدى مجمع البحوث الإسلامية للحوار

مجمع البحوث الإسلامية،
مجمع البحوث الإسلامية، فيتو
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يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم الأربعاء القادم فعاليات النسخة الخامسة لمنتدى مجمع البحوث الإسلامية للحوار تحت عنوان: (قضايا المرأة في السنة النبوية.. شبهات وردود)، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وذلك بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، وبحضور الباحثين ووعاظ الأزهر وواعظاته.

 

 النسخة الخامسة لمنتدى مجمع البحوث الإسلامية للحوار

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أ.د. محمد الجندي إن هذه اللقاءات النقاشية المهمة تأتي في إطار توجيهات مولانا فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ ‏أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف بطرح القضايا الجدلية التي تشغل ‏اهتمامات الناس ومناقشتها بشكل منهجي وعلمي يبين لهم الرؤية ‏الشرعية الصحيحة فيها، مضيفًا أن تنظيم مثل هذه الحلقات النقاشية يأتي وفق ‏خطة إستراتيجية تحقق الأهداف الرئيسة في تجديد الخطاب الديني ‏من خلال طرح مجموعة من القضايا العصرية التي تشهد كثيرًا ‏من الجدال في سواءً في الماضي أم الحاضر ويتم استغلالها الاستغلال الخاطئ.


أضاف الجندي أن المنتدى يحاضر فيه: أ.د. أحمد معبد – أستاذ الحديث بجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، د. محمود الهواري – الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، د. أيمن الحجار – باحث بهيئة كبار العلماء، ويدير الحوار: أ.د. محمد ورداني – مدير المركز الإعلامي بمجمع البحوث الإسلامية، موضحًا أن هذا الموضوع يعد مطلبًا شرعيًا لبيان الحقوق والواجبات، فالمرأة قد ارتفعت رتبتها،  في واقع الحياة وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم خيرًا.


ومن المقرر أن يناقش المنتدى تكريم الإسلام للمرأة والمكانة الاجتماعية الخاصة بها في كل المجالات؛ وإقرار الشريعة الإسلامية لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، والمساواة بينهما في التكليف، وبيان الحقوق الواضحة للمرأة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وبيان الرؤية الإسلامية في التعامل مع المرأة انطلاقًا من مكانتها في المجتمع والأدوار المنوطة بها للإفادة من عطاءات المرأة في المجالات المختلفة.

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انطلاق النسخة الرابعة لـ «منتدى مجمع البحوث الإسلامية للحوار» حول أسس البناء العقلي
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