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محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع لمطالب المواطنين

محافظ سوهاج يعقد
محافظ سوهاج يعقد اللقاء جماهيرى

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمقر ديوان عام المحافظة، للاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الجهات التنفيذية بالمحافظة في إطار تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين.

شهد اللقاء حضور عددًا كبيرًا من المواطنين من مختلف المراكز والقرى، حيث تنوعت طلباتهم بين توفير وظائف بالقطاع الخاص، والعلاج على نفقة الدولة، وإقامة أكشاك، والحصول على مساعدات اجتماعية ومعاشات تكافل وكرامة، فضلًا عن طلبات خاصة بذوي الإعاقة وتوفير وحدات سكنية.

 

وأكد محافظ سوهاج حرص المحافظة على الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، حيث تمت الاستجابة للعديد من الطلبات خلال اللقاء، بينما تم إحالة بعض الحالات إلى الجهات المختصة للدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويأتي هذا اللقاء تأكيدًا على التزام المحافظة بنهج العمل الميداني وتنفيذ سياسة الدولة في تلبية احتياجات المواطنين وتوفير الحلول الفورية لهم، بما يعزز من ثقة المواطنين في الأجهزة التنفيذية.

 

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