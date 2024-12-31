الأربعاء 01 يناير 2025
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زحام مروري وإقبال على محلات التسالي، أهالي المعادي يحتفلون بليلة رأس السنة (صور وفيديو)

احتفالات ليلة رأس
احتفالات ليلة رأس السنة، فيتو

شهدت شوارع المعادي، بالقاهرة، إقبالًا كثيفًا من المواطنين على محال الحلويات والتسالي، تزامنًا مع احتفالات ليلة رأس السنة. 

كما شهدت الميادين والشوارع الرئيسية في المعادي زحامًا مروريًّا ملحوظًا، وذلك بسبب كثرة المتسوقين والمتجولين الذين يبحثون عن أجمل الزينة وأفخم الهدايا لاستقبال العام الجديد.

 كما تزينت الشوارع بألوان الأنوار المبهرة وشجر الكريسماس، مما أضفى على المكان أجواءً احتفالية مميزة.

وحرصت الأجهزة الأمنية على تكثيف وجودها في شوارع المعادي، وذلك لتأمين المتسوقين وضبط حركة المرور، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين. 

 

المرور في ليلة رأس السنة

وتواصل الادارة العامة للمرور تنفيذ خطتها في تأمين كافة الطرق وتكثيف تواجدها اليوم، في جميع الطرق المؤدية المولات الشهيرة والمسارح ودور السينما والنوادي لتأمين احتفالات ليلة رأس السنة والقضاء على الزحام وتسيير الطرق أثناء الاحتفالات.

حيث وضعت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء أمجد أنور مدير الإدارة، خطة استهدفت تخفيف الضغط المروري على بعض الطرق وإيجاد محاور بديلة.  

 

وتأتي عناصر تلك الخطة كالتالي:  

- التشديد على عدم ترك السيارات في أماكن غير مخصصة لوقوفها خاصة بالقاهرة أو الجيزة، حتى لا تسبب التكدسات بالشوارع خاصة في منطقة وسط البلد ومناطق الكورنيش التي تشهد ازدحامًا كبيرًا خلال الاحتفالات برأس السنة.

-تكثيف المرور الدوري لضبط أى اعتداء على المرافق العامة بالتنسيق مع لضبط أى اعتداء على المرافق العامة وإزالة أي إشغالات للطرق والأرصفة التي تعوق حركة المارة.

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