الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

12 صورة ترصد احتفالات المواطنين فى الإسكندرية بالعام الجديد

العام الجديد
العام الجديد

شهد أحد المولات الشهيرة بشرق الإسكندرية، زحاما شديدا استعدادا للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة 2025، وسط مظاهر عارمة للاحتفال وتجهيز المنطقة من أضواء وزينات أعدت خصيصا لهذا الغرض.

فيتو رصدت بعض الصور لاحتفالات المواطنين بالعام الجديد والكريسماس وسط أجواء من الفرحة والسعادة سيطرت على الجميع.

وأقيمت شجرة عيد ميلاد ضخمة، ومجسم لعربة بابا نويل وبوابات مضاءة بالأنوار المبهرة ومجسم كتب عليه 2025  وتحولت أغطية أعمدة الإنارة على هيئة أجراس عيد الميلاد. 
 

الاستعداد لبداية العام 

واستعدت المنطقة لإطلاق البالونات في تمام الساعة ١٢ منتصف الليل مع بدء العام الجديد فعليا وإطلاق الألعاب النارية والليزر بالتزامن مع الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة، وسط تواجد أمني مكثف داخل المنطقة ومحيطها للتدخل في حال وجود أي ما يعكر صفو الليلية. 

الاحتفال برأس السنة الميلادية في الإسكندرية يختلف كثيرا عن باقي المحافظات، وخاصة بمنطقة سموحة شرق المدينة، حيث يجري الاستعداد للاحتفال برأس السنة بشكل مختلف، من مجسمات لبابا نويل وعربته وشجرة الكريسماس. 
 

 


وكان قد شهدت محافظة الإسكندرية على مدار ثلاثة أيام متواصلة هطول الأمطار الغزيرة على مناطق شرق وغرب ووسط المحافظة وذلك تزامنا مع نوة رأس السنة الميلادية وسط انتشار سيارات الصرف الصحي والعاملين بها لرفع تراكمات مياه الأمطار من شوارع وميادين المحافظة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العام الجديد الاسكندرية أجازة عيد الميلاد المجيد طقس

مواد متعلقة

القبض على المتهمين بانتحال صفة رجال الشرطة وتصوير مشهد تمثيلي يزعم التعدي على متهمين

البحرين يفوز على الكويت 1-0 ويصعد لمواجهة عمان في نهائي خليجي 26 (فيديو)

تباين أسعار اللحوم في الأسواق بختام عام 2024
ads

الأكثر قراءة

رئيس شعبة المحمول يكشف مفاجأة صادمة بشأن هواتف الخطين

ممدوح عباس ينهي أزمة تجديد زيزو مع الزمالك لـ 3 مواسم

شوارع الكوربة والمعز والمعادي كاملة العدد في ليلة رأس السنة (فيديو وصور)

مصدر يكشف أزمة جديدة تواجه الزمالك لتفعيل بند شراء بنتايك

السلطات الليبية في طرابلس تهاجم المحال لمصادرة حلويات رأس السنة وأشجار الكريسماس (صور)

البابا تواضروس يرأس صلوات رأس السنة في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

البرهان يوجه كلمة مهمة للشعب السوداني: اقترب وقت الحسم وساعة النصر (فيديو)

غدا، بدء تطبيق قرار مد الإعفاء من الرسوم لعملاء إنستاباي

منوعات

المزيد

بالرقص والموسيقى، المصريون يحتفلون برأس السنة في شوارع القاهرة (فيديو وصور)

شوارع الكوربة والمعز والمعادي كاملة العدد في ليلة رأس السنة (فيديو وصور)

أضواء ساطعة وأجواء احتفالية، ممشى أهل مصر يستقبل 2025 (صور)

سوريون وسودانيون وفلسطينيون يحتفلون برأس السنة وسط القاهرة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في الأسواق

كم سجل سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 31-12-2024؟

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الثلاثاء 31- 12- 2024

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 31/12/2024

المزيد

انفوجراف

جهود صندوق التكافل الزراعي لحماية الفلاحين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو جزاء إشاعة الفاحشة؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

أدعية وأذكار لا تفوتك مع دخول شهر رجب الأصب

تفسير حلم عصير العنب في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية