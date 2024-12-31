الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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رياضة

جميع أرقام محمد صلاح في عام 2024

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

عاش الدولي المصري محمد صلاح، نجم وهداف فريق ليفربول، عاما متقلبا ما بين بدايته ونهايته، لكنه اختتم 2024 بأفضل طريقة ممكنة.

 

أرقام محمد صلاح في 2024

واستطاع محمد صلاح خلال النصف الثاني من عام 2024، اعتلاء صدارة قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدفا.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن صلاح كان على وشك معادلة رقمه القياسي، الخاص بمساهماته التهديفية على مدار عام ميلادي.

وشهد عام 2024 وصول محمد صلاح إلى 39 مساهمة تهديفية في البريميرليج، وذلك بعدما سجل 23 هدفا وصنع 16 أخرى لزملائه.

ولا يتفوق على مو صلاح في هذا الجانب على مدار تاريخ ليفربول، سوى الدولي المصري نفسه في عام 2018.

واستطاع صاحب الـ32 عاما الوصول لذروة مستواه في 2018، برصيد 40 مساهمة تهديفية، بواقع تسجيل 28 هدفا وصناعة 12 أخرى.

وذكرت "أوبتا" أيضا أن صلاح وصل إلى 7 تمريرات حاسمة في البريميرليج على مدار شهر ديسمبر 2024.

وأضافت: "هذا أعلى سجل للتمريرات الحاسمة من لاعب خلال شهر واحد في تاريخ المسابقة، بالتساوي مع أنطونيو فالنسيا في ديسمبر 2011 مع مانشستر يونايتد".

 

محمد صلاح أكثر لاعبي الدوريات الكبرى صناعة للأهداف 

من جانبها، ذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات أن محمد صلاح أنهى العام وهو في صدارة قائمة أكثر لاعبي الدوريات الكبرى صناعة للأهداف.

وقدم الدولي المصري 16 تمريرة حاسمة على مدار العام، متفوقا على أليكس باينا، لاعب فياريال، الذي صنع 14 هدفا.

بعد ذلك، يأتي بوكايو ساكا (آرسنال)، لامين يامال (برشلونة) وكول بالمر (تشيلسي) برصيد 13 تمريرة حاسمة لكل منهم.

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