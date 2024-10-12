السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عبد المجيد عبد الله يطرب الجمهور الإماراتي على مسرح الاتحاد في أبو ظبي (فيديو وصور)

حفل عبد المجيد عبد
حفل عبد المجيد عبد الله في أبو ظبي، فيتو

أحيا الفنان عبد المجيد عبد الله واحدة من أقوى حفلاته في دولة الإمارات.

وأقيم الحفل الليلة على مسرح الاتحاد أرينا بالعاصمة أبو ظبي، وسط حضور جماهيري كبير، وشدا عبد المجيد عبد الله خلال الحفل بباقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة، وآخرها أغنية أنا أضحك.

وفي وقت سابق أحيا المطرب السعودي عبد المجيد عبد الله حفلًا غنائيًّا في الكويت على خشبة مسرح “أرينا 360 مول”، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًّا كبيرًا.

ومؤخرا  طرح عبد المجيد عبد الله، أحدث أغنياته بعنوان “أنا أضحك”.
 

أغنية أنا أضحك

وأغنية “أنا أضحك” لـ عبد المجيد عبد الله، من كلمات: تركي، وألحان: طارق محمد، وتوزيع موسيقي: عصام الشرايطي. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

عبد المجيد عبد الله المطرب السعودي عبد المجيد عبد الله دبي أبو ظبي الرياض

مواد متعلقة

تفاصيل حفل رامي صبري في فاميلي بارك

الأكثر قراءة

هيتأخر شوية، مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024

زيادة من 10 إلى 14 جنيها، قفزة مفاجئة في أسعار زجاجة الزيت بالأسواق

زوج يقتحم منزل والد زوجته بقنبلة مولوتوف (فيديو)

بعد تحليل الشظايا، ما نوع الذخيرة التي قصفت بها إسرائيل بيروت لاغتيال وفيق صفا؟

اليوم، نظر معارضة كروان مشاكل على حكم حبسه في قضية زوجة شقيقه

استقبال جنوني لرونالدو في وارسوا بعد قبل مواجهة بولندا (فيديو)

بعد التقلبات العالمية، قيمة زيادة سعر جرام الذهب بالأسواق في مصر خلال 24 ساعة

بعد تلميحات حسام حسن، هل يستبعد محمد صلاح من رحلة موريتانيا؟

منوعات

المزيد

زوج يقتحم منزل والد زوجته بقنبلة مولوتوف (فيديو)

عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مكة المكرمة (فيديو)

عجوز تركية تحتفل بزفافها دون وجود عريس

شبهوها بهيروشيما، الحاصلون على نوبل للسلام يتحدثون عن معاناة غزة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة في السوق

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الجمعة 11/10/2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 11/10/2024

أسعار العدس اليوم الجمعة 11- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

4 محاولات لاغتياله لم تنجح.. من هو قائد كتيبة بلاطة الذي أرعب الاحتلال في الضفة قبل استشهاده؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 12-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 12-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 12 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية