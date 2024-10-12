عبد المجيد عبد الله يطرب الجمهور الإماراتي على مسرح الاتحاد في أبو ظبي (فيديو وصور)

أحيا الفنان عبد المجيد عبد الله واحدة من أقوى حفلاته في دولة الإمارات.

وأقيم الحفل الليلة على مسرح الاتحاد أرينا بالعاصمة أبو ظبي، وسط حضور جماهيري كبير، وشدا عبد المجيد عبد الله خلال الحفل بباقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة، وآخرها أغنية أنا أضحك.

وفي وقت سابق أحيا المطرب السعودي عبد المجيد عبد الله حفلًا غنائيًّا في الكويت على خشبة مسرح “أرينا 360 مول”، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًّا كبيرًا.

ومؤخرا طرح عبد المجيد عبد الله، أحدث أغنياته بعنوان “أنا أضحك”.



أغنية أنا أضحك

وأغنية “أنا أضحك” لـ عبد المجيد عبد الله، من كلمات: تركي، وألحان: طارق محمد، وتوزيع موسيقي: عصام الشرايطي.