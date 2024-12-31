بـ كل القصايد، مروان خوري يتألق في حفل رأس السنة بدبي (فيديو)

أحيا الـفنان اللبناني مروان خوري واحدة من أقوى حفلاته في دبي ضمن احتفالات رأس السنة، وشهد الحفل إقبالا كبيرا.

حفل مروان خوري في دبي

وتألق مروان خوري خلال حفله بدبي بعدد كبير من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور ومن أبرزها “تم النصيب”، “بعملك حارس” و“كل القصايد” التي أدها بالعزف علي البيانو وسط تفاعل كبير من الحضور.

وبدأ مروان خوري حفله برسالة مؤثرة قائلا: "إن عام 2024 كان مليئا باللحظات الصعبة، ويأمل أن يكون عام 2025 أفضل من العام الماضي، مشيرا إلى أن اللحظات الصعبة تزرع المستقبل.

وكشفت الشركة المنظمة لحفل جورج وسوف ونجوى كرم ومروان خوري عن أسعار الحفلات حيث تبدأ من 7 آلاف جنيه حتى 31 ألف جنيه.

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