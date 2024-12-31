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أخبار مصر

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة في أول أيام 2025

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحرى ,وعلى  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء،بارد  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدًا الأربعاء 1-1-2025 بوادي النطرون

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طقس الغد في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   11  ودرجة الحرارة العظمى 19

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 19

بنها: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى  19

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 19

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 05 ودرجة الحرارة العظمى 18

كاترين: درجة الحرارة الصغرى -01 ودرجة الحرارة العظمى 11

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى  19

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 22

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 23

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 19

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  08 ودرجة الحرارة العظمى 19

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 20

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 06  ودرجة الحرارة العظمى 19

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  07 ودرجة الحرارة العظمى 20

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 22

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 22


كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار

 

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