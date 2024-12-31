البنك المركزي السوداني يعلن عن تسهيلات جديدة لاستبدال العملة

أصدرت غرفة العمليات والمتابعة في بنك السودان المركزي، مساء اليوم، بيانا جديدا أكدت فيه جاهزية المصارف لفتح الحسابات المصرفية، واستقبال الإيداعات من الجمهور بما في ذلك يومي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية لـ تبديل العملة من فئتي 500-1000جنيه.

حل أزمة استبدال العملة في السودان

وكانت اللجنة العليا لاستبدال العملة فى السودان ، تمديد فترة الاستبدال اعتبارًا من غد، الأربعاء، الأول من يناير 2025م، وحتى يوم الإثنين، السادس من يناير 2025م.

وأشارت اللجنة العليا لاستبدال العملة فى السودان، إلى أن هذا التمديد لتمكين المواطنين في جميع الولايات المستهدفة من إتمام عملية الاستبدال بسهولة ويسر.

وناشدت اللجنة في بيان للناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الإعيسر وزير الثقافة والإعلام، المواطنين في الولايات المستهدفة كافة التعاون خلال هذه الفترة والإسراع لاستكمال عملية الاستبدال في الوقت المحدد، وذلك حرصًا من اللجنة العليا على مصالح الشعب السوداني.

تظاهرات بسبب صعوبة تغيير العملة السودانية

جدير بالذكر، أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لـ مظاهرات حاشدة في بورسودان، العاصمة المؤقتة للسلطة السودانية، بسبب صعوبة تغيير العملة السودانية القديمة بالجديدة، التي تم طرحها منذ 3 أسابيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.