الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

البنك المركزي السوداني يعلن عن تسهيلات جديدة لاستبدال العملة

استبدال العملة السودانية،
استبدال العملة السودانية، فيتو

أصدرت غرفة العمليات والمتابعة في بنك السودان المركزي، مساء اليوم، بيانا جديدا أكدت فيه جاهزية المصارف لفتح الحسابات المصرفية، واستقبال الإيداعات من الجمهور بما في ذلك يومي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية لـ تبديل العملة من فئتي 500-1000جنيه.

 

حل أزمة استبدال العملة في السودان 

وكانت اللجنة العليا لاستبدال العملة فى السودان ، تمديد فترة الاستبدال اعتبارًا من غد، الأربعاء، الأول من يناير 2025م، وحتى يوم الإثنين، السادس من يناير 2025م.

وأشارت اللجنة العليا لاستبدال العملة فى السودان،  إلى أن هذا التمديد لتمكين المواطنين في جميع الولايات المستهدفة من إتمام عملية الاستبدال بسهولة ويسر.

 وناشدت اللجنة في بيان للناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الإعيسر وزير الثقافة والإعلام، المواطنين في الولايات المستهدفة كافة التعاون خلال هذه الفترة والإسراع لاستكمال عملية الاستبدال في الوقت المحدد، وذلك حرصًا من اللجنة العليا على  مصالح الشعب السوداني.

 

تظاهرات بسبب صعوبة تغيير العملة السودانية

جدير بالذكر، أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي  تداولوا مقطع فيديو لـ مظاهرات حاشدة في بورسودان، العاصمة المؤقتة للسلطة السودانية، بسبب صعوبة تغيير العملة السودانية القديمة بالجديدة، التي تم طرحها منذ 3 أسابيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بنك السودان المركزي المصارف استبدال العملة السودان العملة فى السودان العملة السودانية

مواد متعلقة

الحكومة السودانية تستجيب لاحتجاجات بشأن العملة

نموذج ليبيا، وزير خارجية السودان يحذر من مخطط كارثي يستهدف بلاده

السودان يعلن رفضه لتقرير دولي يتحدث عن انتشار المجاعة

الأمم المتحدة: 24.6 مليون شخص في السودان يواجهون انعدام الأمن الغذائي

ads

الأكثر قراءة

رئيس شعبة المحمول يكشف مفاجأة صادمة بشأن هواتف الخطين

ممدوح عباس ينهي أزمة تجديد زيزو مع الزمالك لـ 3 مواسم

شوارع الكوربة والمعز والمعادي كاملة العدد في ليلة رأس السنة (فيديو وصور)

مصدر يكشف أزمة جديدة تواجه الزمالك لتفعيل بند شراء بنتايك

السلطات الليبية في طرابلس تهاجم المحال لمصادرة حلويات رأس السنة وأشجار الكريسماس (صور)

البابا تواضروس يرأس صلوات رأس السنة في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

البرهان يوجه كلمة مهمة للشعب السوداني: اقترب وقت الحسم وساعة النصر (فيديو)

غدا، بدء تطبيق قرار مد الإعفاء من الرسوم لعملاء إنستاباي

منوعات

المزيد

بالرقص والموسيقى، المصريون يحتفلون برأس السنة في شوارع القاهرة (فيديو وصور)

شوارع الكوربة والمعز والمعادي كاملة العدد في ليلة رأس السنة (فيديو وصور)

أضواء ساطعة وأجواء احتفالية، ممشى أهل مصر يستقبل 2025 (صور)

سوريون وسودانيون وفلسطينيون يحتفلون برأس السنة وسط القاهرة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في الأسواق

كم سجل سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 31-12-2024؟

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الثلاثاء 31- 12- 2024

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 31/12/2024

المزيد

انفوجراف

جهود صندوق التكافل الزراعي لحماية الفلاحين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو جزاء إشاعة الفاحشة؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

أدعية وأذكار لا تفوتك مع دخول شهر رجب الأصب

تفسير حلم عصير العنب في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية