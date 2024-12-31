خصم الأهلي، بالميراس يضم باولينيو في صفقة تاريخية استعدادا لمونديال الأندية

أعلن نادي بالميراس البرازيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن إتمام إجراءات التعاقد مع باولينيو نجم فريق أتليتكو مينيرو.

مجموعة بالميراس في كأس العالم للأندية

ويلعب بالميراس ضمن المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية 2025 رفقة الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي.

باولينيو صفقة بالميراس الجديدة

وكشف بالميراس عن ضم باولينيو قادما من أتليتكو مينيرو بعقد يمتد حتى 2029 مقابل 18 مليون يورو.

الصفقة أيضا شملت انتقال جابريل مينينو وباتريك لصفوف أتليتكو مينيرو.

وبذلك أصبح باولينيو أغلى صفقة انتقال بين فريقين برازيلين تاريخا.

صاحب الـ24 عاما بدأ مسيرته مع فاسكو دي جاما البرازيلي، وانتقل باولينيو إلى باير ليفركوزن في صيف 2018، وعاد باولينيو إلى البرازيل من بوابة أتليتكو مينيرو في يناير 2023.

ولعب باولينيو 120 مباراة مع مينيرو وسجل 50 هدفا وصنع 12 آخرين.

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