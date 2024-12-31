الأربعاء 01 يناير 2025
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ثقافة وفنون

عفاف رشاد: هناك من يطلق عليّ الشائعات لمنعي من العمل

عفاف رشاد
عفاف رشاد

عبرت الفنانة عفاف رشاد عن غضبها الشديد بسبب الشائعات التي تتعرض لها، والتي تتسبب في تعطيل عملها.

 وكتبت عفاف منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “ فيس بوك” قالت فيه: “طالع عليا إشاعة إنى  مسافرة علطول ومش فى مصر.. لا أنا فى مصر وموجودة فى مصر وعيب قوى اللى بيطلع الإشاعات دى علشان يعطل شغلى ومشتغلش.. منهم لله".

 

الفنانة عفاف رشاد

 

ويبدو أن البعض قد استغل زيارة الفنانة عفاف رشاد إلى نجلها الذي يعمل طبيبًا بأحد الدول الأوروبية، وأطلق بعض الشائعات عن سفرها وإقامتها معه، مما تسبب في عدم تلقيها أية ترشيحات فنية جديدة خلال الفترة الماضية 

 

يذكر أن الفنانة عفاف رشاد قد أجرت عملية جراحية بعينها اليسرى خلال الفترة الماضية

 

وقالت عفاف رشاد لـ “فيتو”، إنها أجرت عملية مياه بيضاء في عينها اليسرى بمستشفى العيون الدولي وأنها بخير وصحة جيدة، وستجري نفس العملية في عينها اليمنى خلال عشرة أيام.

 

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